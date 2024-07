"Road to Tokyo 2024": Nichelino capofila della delegazione torinese alla coppa del mondo di karate

Non solo Olimpiadi. A fine luglio iniziano i Giochi di Parigi, che non vedranno il karate tra le specialità in programma, ma in quei giorni arriveranno a Tokyo oltre mille atleti da ogni angolo del pianeta per prendere parte alla nuova edizione della Coppa del Mondo.

Torino 'provincia di Nichelino' in questa occasione

La grande novità di questa edizione è che grazie all'impegno dell'associazione sportiva ASD Oriente, Nichelino farà da capofila della delegazione torinese in partenza per il Paese del Sol Levante, avendo patrocinato l'iniziativa condivisa anche dalle città di Torino, Airasca, La Loggia e Vinovo, oltre che dall'Us Acli. Insomma, per una volta è Torino provincia di Nichelino, in una iniziativa che intende "mettere in vetrine e valorizzare il protagonismo giovanile: noi saremo lontano migliaia di chilometri, ma col cuore e con la mente saremo con voi in Giappone", come hanno detto l'assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola e quello allo Sport Francesco Di Lorenzo.

"Cadi sette volte, rialzati otto"