Pecco Bagnaia campione del mondo anche di generosità: devolverà a Ugi i regali del matrimonio

Dopo il Gran Premio di ieri, che lo ha visto trionfare in Germania e tornare in vetta alla classifica della MotoGp, Pecco Bagnaia è tornato in testa al Mondiale ma non ha mai smesso di essere primo nella classifica di generosità.

I regali del matrimonio devoluti a Ugi

Infatti il campione di motociclismo e la sua futura moglie Domizia Castagnini hanno deciso di devolvere in beneficenza il ricavato dei regali del loro matrimonio che si terrà il prossimo 20 luglio nel Duomo di Pesaro. Le donazioni verranno devolute a UGI - Unione Genitori Italiani Odv, con la quale Pecco ha concordato una causale con la quale versare il tutto. A sua volta UGI destinerà il ricavato per l'allestimento di una palestra per la riabilitazione dei piccoli pazienti dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Una palestra per i pazienti del Regina