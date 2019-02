Antiparassitari spot on per cani: come liberare il tuo amico dai parassiti

Fra poco sarà primavera e sul calendario è già segnato di acquistare gli antiparassitari per il cane. È in questa stagione infatti che bisogna potenziare la difesa degli animali contro questi fastidiosi e pericolosi parassiti. Fra i prodotti più utilizzati in assoluto ci sono sicuramente gli antiparassitari per il cane spot on, per molti più comodi rispetto al classico collare, spray o altro. Ma come funzionano gli spot on?

Prima di spiegarlo è bene sapere che in moltissimi ormai usano l’antiparassitario 365 giorni l’anno. Questo non perché vivano in un luogo sempre caldo, ma perché ormai la mezza stagione non c’è più, specialmente perché il cane viene spesso fatto entrare in casa quando è freddo. Chi mantiene l’abitudine di non usare questo genere di prodotti in inverno comunque anticipa l’applicazione a marzo, così come suggeriscono molti veterinari, interrompendo il trattamento a novembre.

Antiparassitari per cani, i più usati

Gli antiparassitari spot on sono molto comodi perché non sono ingombranti e si applicano facilmente in pochi secondi. Questi prodotti sono costituiti sostanzialmente da pipette contenenti una soluzione liquida antiparassitaria.

Per utilizzare il prodotto non si fa altro che aprire il pelo fra le scapole del cane e premere la pipetta per far fuoriuscire il liquido. La sostanza così facendo penetra nella cute. Se il cane è medio-grande si dividerà il prodotto lungo 3-4 punti lungo la linea che corre fra le scapole e la coda. Esso consentirà di evitare attacchi da parte dei parassiti e di eliminarli se presenti in quel momento sul cagnolino. La protezione degli spot on è di un mese circa, la durata comunque può dipendere da prodotto a prodotto ed è indicata sulla confezione.

Gli antiparassitari spot on non sono tutti uguali, ma ce ne sono di qualità e prezzi differenti. Vista l’importanza del prodotto e il fatto che resta sull’animale per mesi, è meglio scegliere qualcosa di sicuro e di qualità elevata: su Bauzaar è possibile trovare prodotti con queste caratteristiche.

Come funziona lo spot on?

Il principio contenuto nello spot on consente di eliminare e repellere le pulci, le zecche e i pappataci. Esso va messo sulla cute e non sul pelo dell’animale, quindi nell’applicare il prodotto bisogna aprire il pelo con le dita, versando le gocce sotto a questo. Normalmente si scelgono punti di applicazione dove il cane non si possa leccare. Questo perché il prodotto è fatto per agire esternamente e non per via orale. In caso il cane arrivi a leccarsi potrebbe avere qualche fastidio, ma nulla di grave.

Il funzionamento del prodotto è semplice: la sostanza si muove sulla cute dell’animale grazie al sebo dello stesso e si distribuisce così in tutto il corpo. La sostanza, quindi, non entra in circolo nel sangue ma resta in superficie. Questo genere di prodotti va scelto in base alla dimensione del cane, basta controllare sulla confezione il peso giusto per comprare bene. Per i cuccioli e le cagnoline in gravidanza è meglio chiedere al veterinario consigli o cercare articoli che sulla confezione riportino che è consentito l’uso in tali casi. L’antiparassitario per cani non va assolutamente usato sui gatti.