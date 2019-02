I commercianti di Torino bocciano il Decreto Dignità: troppe rigidità, favorisce il lavoro nero

Lo dice l'indagine di Ascom Torino e provincia relativa all'ultimo trimestre 2018, che se da un lato non nasconde preoccupazioni per il futuro con un calo del clima di fiducia (anche se numericamente il terziario tiene meglio del tessuto nel sito complesso), dall'altro mostra una particolare diffidenza verso il nuovo strumento del mondo del lavoro. Solo uno su cinque conosce il Decreto, ma tra chi lo conosce, bel l'80% ne ha un'opinione fortemente negativa.

"Siamo alla fine dei bonus previsti dal Governo Renzi e all'ingresso del Decreto Dignità - dice Carlo Alberto Carpignano, direttore generale di Ascom - e la parola d'ordine è grande preoccupazione, sia per il quarto trimestre che per l'inizio dell'anno in corso. Tutti gli indicatori sono in flessione, anche se tiene l'occupazione. Ma è uno degli elementi che più mostra un effetto trascinamento rispetto agli altri".

"Sul Decreto Dignità le aziende mostrano grande perplessi - prosegue Carpignano -: ne sanno poco, serve quindi una maggiore informazione, ma tra chi lo conosce 8 di 10 ritengono che non sia adeguato a rispondere ai fabbisogni delle imprese. Ci sono troppe rigidità per chi vuole assumere e in molti casi il turno over diventa negativo: mancano le possibilità di rinnovare i contratti di chi si vorrebbe trattenere in azienda".