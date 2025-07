Rider, proposta di Cirio: “Glovo metta un bonus per chi si ferma per il caldo” 

Un bonus, magari da 20 euro, per quei rider che si trovano bloccati dalle condizioni meteo nel loro lavoro (caldo o freddo che sia). Ecco la proposta che è emersa dall’incontro tra Regione e Glovo, sul fronte degli ammortizzatori in caso di situazioni estreme che mettono a rischio la salute di chi lavora.

“Abbiamo incontrato Glovo e gli abbiamo detto che, nelle more della trattativa nazionale, sarebbe un bel gesto inserire un bonus fermo per condizioni esterne che impediscono di lavorare - dice Cirio -. Visto che ci troviamo di fronte a un caso in cui non si tratta di dipendenti, come per altre piattaforme. E ci guadagnerebbero anche in reputazione”.

“Come Regione - ha concluso - noi non abbiamo la possibilità di intervenire diversamente”.