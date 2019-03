8 marzo, tutte le iniziative del Consiglio regionale per la Festa delle Donne

Arte, spettacolo, lotta alle discriminazioni e molto altro dedicato dall’Assemblea legislativa piemontese all’universo femminile nella giornata internazionale della donna, in programma l’8 marzo. Non una celebrazione rituale, ma un’occasione per ribadire, attraverso vari linguaggi, la centralità e il ruolo fondamentale delle donne nei diversi contesti di vita: pubblico, professionale, privato. La donna, nelle sue dimensioni di figlia, compagna, madre, lavoratrice, come valore aggiunto e determinante all’evoluzione e al miglioramento della società. Numerose le iniziative proposte dagli organismi del Consiglio regionale del Piemonte:

Presentazione del portale Sos donna. Il 7 marzo, ore 14.30, presso la sala Tovo della Provincia, in piazza Alfieri 33 ad Asti, la vicepresidente Angela Motta parteciperà alla presentazione del sito web SoS donna,dedicato ai percorsi attivi ad Asti contro la violenza alle donne. Il portale web, esperienza unica nel contesto piemontese, ideato in collaborazione con l'Istituto statale "A. Monti" di Asti, intende sensibilizzare il mondo delle donne e fornire informazioni per un aiuto immediato; agevolare la visione d'insieme sui servizi attivi sul territorio e fare sentire meno sole le vittime di violenza.