A Collegno tutto pronto per il via della Festa Patronale di San Lorenzo

Visite al castello, concerti, sfilate storiche, attività e animazioni per tutte le età. È il programma della Festa Patronale di San Lorenzo, in arrivo in città già da sabato 12 luglio. Il clou come sempre sarà domenica 20, ma con tanti appuntamenti dedicati a tutte le età anche durante la settimana.

“Da 465 anni la festa patronale di San Lorenzo a Collegno non è solo un evento: è la celebrazione della storia e delle radici della nostra comunità fino ad arrivare alle storie che oggi fanno parte della nostra Città - racconta il Sindaco di Collegno Matteo Cavallone -. Il luogo per tutta la manifestazione non a caso è il centro storico: invitiamo tutti a scoprire le affascinanti vie antiche antiche di Collegno, a lasciarsi trasportare dalla musica, dai sapori e dalla cultura, in un viaggio che abbraccia il tempo e celebra la nostra identità collettiva. Grazie a tutte le associazioni, a tutte le volontarie e i volontari che da anni organizzano con passione e impegno una manifestazione bellissima, raccontando così alle nuove generazioni la storia della nostra Città. Grazie in particolare all’Associazione San Lorenzo che da anni cura l’intero programma con il contributo del Comune”.

Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti fino ad esaurimento posti.

Continua Clara Bertolo, Assessora alla Cultura e al Commercio di Collegno: “Quest’anno abbiamo introdotto un assortimento variegato di eventi culturali, musicali e gastronomici. Dalla passeggiata culturale alla Certosa Reale agli spettacoli per bambini, ciascuno potrà trovare qualcosa di speciale. La cultura è un elemento fondamentale della nostra identità e la festa di San Lorenzo è il modo migliore per celebrarla. Vi aspettiamo”.

Il programma degli eventi: sabato 12 luglio, ore 18 c’è la gara di burraco alla sede dell’Associazione Alpini Collegno (Prenotazione obbligatoria: 3357748984). Domenica 13 luglio alle 15 appuntamento con la passeggiata culturale alla Certosa Reale di Collegno. Alle 17 l’anguriata a cura del chiosco 30elode nel parco Dalla Chiesa.

Prossima settimana: martedì 15 luglio ore 21 c’è la passeggiata culturale nel Centro Storico. Ritrovo in piazza IV Novembre. Prenotazione obbligatoria. Mercoledì 16 luglio alle 21: concerto d'organo del maestro Fabio Castello alla Chiesa di Santa Croce, in via Matteotti 12. Giovedì 17 luglio ore 21 serata musicale pop'n'roll by 3e60, a cura dell'Associazione musicale 3e60. Arriveranno anche le vespe del Vespa Club Neurovespa per un’esposizione di modelli d’epoca. Venerdì 18 luglio alle ore 6 parte la corsa/camminata 5e60 al Parco Dalla Chiesa, a cura dell'Associazione Iride. Alle 21.00 il tradizionale concerto dell'Orchestra Fiati di Collegno. Sabato 19 luglio alle 21 serata musicale con "Ladies & the Boomers" in piazza IV Novembre.

Domenica 20 luglio al Castello Provana appuntamento con la tradizionale cerimonia di apertura della 465a Fiera di San Lorenzo, con la partecipazione del "Gruppo Storico Contea di Collegno". Appuntamento alle 10 e a seguire la Santa Messa solenne alla parrocchia San Lorenzo Martire. Dalle ore 10 alle ore 19 appuntamento nel parco del Castello Provana con la "Raccolti, lavorati, mangiati", mostra mercato enogastronomica e prodotti tipici, laboratori per bambini a cura dell'Associazione Inquilini Villaggio Leumann e “Giochi in viaggio”, giochi in legno per grandi e bambini, "Il canto delle piante", un concerto che nasce dalla natura , a cura di Arkengemma.

E ancora: dalle ore 11 alle 17 al Castello Provana (via Alpignano 2), laboratorio didattico per ragazzi - produzione di pasta fresca, a cura dei maestri "A tavola". Prenotazione obbligatoria. Alle 16 “25 anni di guida agli oli extravergini Slow Food", presentazione della guida a cura del dott. Marco Antonucci, con degustazione di oli piemontesi e lombardi. Alle 17.30 "Laboratorio del gusto", la degustazione di formaggi e vini guidata da Sara Valentino, maestra assaggiatrice. Prenotazione obbligatoria.

A Villa Licia, in via Martiri XXX Aprile 61: ore 11.30 appuntamento con “Country boy”, spettacolo di clown a tema farwest, con giocoleria e animazione del pubblico. A cura dell'Associazione Pandorama. Alle 16.30 “Mezcla Magica”, spettacolo di clown con bolle di sapone. A cura dell'Associazione Pandorama

dalle ore 11 alle 19 animazione itinerante con elementi circensi, gioco con il pubblico e palloncini. A cura dell'Associazione Pandorama.

In piazza IV Novembre, alle 17, consegna degli attestati di Piazza Ragazzabile.

Lunedì 21 luglio alle 21 si chiude con "Gli Alberi raccontano... quando Collegno filava: mulini, filatoi, setifici, storia e leggenda" al parco Castello Provana. Prenotazione obbligatoria.