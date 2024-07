Il Kappa FuturFestival 2024 raggiunge un altro record: oltre 115 mila presenze da tutto il mondo

Record raggiunto per l’11ª edizione di Kappa FuturFestival. Il festival di musica elettronica che si è svolto al Parco Dora di Torino dal 5 al 7 luglio con artisti del calibro di Skrillex, Tiësto, Tale of Us, Purple Disco Machine, ha superato le 115mila persone provenienti da 157 nazioni del mondo. La miglior edizione finora con un’impressionante portata mediatica globale di oltre 80 milioni di utenti e un impatto economico sulla città di Torino di 25 milioni di euro*.

Sulla scia del grandissimo successo di quest’anno, Kappa FuturFestival – entrato al 7imo posto della classifica dei 100 migliori festival dell’anno curata dalla rinomata testata di musica elettronica DJ Mag (International), superando Coachella, Sonar, Burning Man, Awakenings e tantissimi altri eventi di risonanza mondiale ed entrando a far parte per la prima volta della Top10 – annuncia la dodicesima edizione del festival che si terrà al Parco Dora di Torino dal 4 al 6 luglio 2025.