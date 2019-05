Migrazione e lavoro: in Italia un'azienda su 10 gestita da migranti

Oggi in Italia un’azienda su 10 è gestita da un imprenditore migrante. Nel dibattito attuale si parla sempre solo di sbarchi, porti chiusi, accoglienza o respingimenti, dimenticando che quasi il 90% degli migranti che risiede regolarmente nel nostro Paese lavora, crea nuovi posti di lavoro e quindi nuova ricchezza.

Il Rapporto del 2018, Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, segnala un dato importante: l’Italia è l’unica nazione tra i grandi Paesi europei in cui il tasso di occupazione della forza lavoro straniera (59% per i cittadini extra UE, 63% per i cittadini UE) è più alto di quello della forza lavoro nativa (57%).

Secondo il rapporto Il mercato del lavoro 2018, gli stranieri sono impegnati soprattutto nei settori dell’edilizia, della ristorazione, dell’agricoltura, del lavoro domestico (dove rappresentano addirittura il 70%). Svolgono lavori generalmente più umili e peggio retribuiti degli italiani, con guadagni medi inferiori agli 800 euro al mese. C'è, però, un altro dato importante da rilevare: si sta formando una nuova economia, generata dalle attività imprenditoriali proprio dei migranti, capace anche di dare lavoro ad altre persone, in alcuni casi anche ad italiani. Sono 570 mila i titolari di attività economiche di cittadinanza non italiana; il 42% delle nuove società create in Italia nel 2017 (un totale di 590 mila) è stata fondata da migranti.