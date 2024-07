Lavori in corso all’Ospedale di Rivoli: cambia temporaneamente il percorso d’ingresso

A partire da lunedì 15 luglio e per circa un mese l’ingresso principale dell’Ospedale di Rivoli sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione, con la messa in opera di due cantieri, il primo per un intervento di adeguamento antisismico previsto dal PNRR e il secondo per la ristrutturazione della pavimentazione.

Per consentire tali miglioramenti, l’ingresso principale dell’Ospedale di Rivoli dovrà essere chiuso nel periodo dei lavori. I due cantieri si svolgeranno contemporaneamente, durante il periodo estivo, che presenta una riduzione fisiologica dell’accesso del pubblico, per ridurre al minimo i disagi per i pazienti e il tempo di variazione dei percorsi.