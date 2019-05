Come scegliere le torce subacquee a led

Oggi parliamo di torce sub Nautica Mare e vediamo appunto quali sono i parametri di scelta che dovete tenere in considerazione per ultimare l’acquisto.

Le torce sono importantissime per poter esplorare il fondale del mare ed è sicuramente una di quelle esperienze che tutti dovrebbero fare almeno una volta nella vita. C’è chi la prova una volta e basta e chi invece la trasforma nella passione di una vita. Per non parlare poi di chi trasforma tutto questo in un lavoro, pensa per esempio a chi si occupa di pesca subacquea. A parte tutti questi discorsi, oggi siamo qui per parlare in modo specifico di torce subacquee a led e di come scegliere.

Si perché se desiderate esplorare davvero i fondai marini non potete certo rinunciare alla vostra torcia subacquea a led. E’ un modello che vi permette di immergervi anche a diversi metri di profondità senza per questo smettere di funzionare o subire dei danni.

Molte persone infatti credono che quando si parla di torce da sub led si parla anche di torcia impermeabile. Bene, lasciati dire che non sono affatto la stessa cosa. Una torcia impermeabile è soltanto una torcia resistenze agli spruzzi d’acqua e quelle migliori vanno bene per resistere fino a una manciata di metri di profondità.

Il primo parametro che infatti dovete tenere in considerazione quando scegliete le torce subacquee è proprio il livello di profondità al quale può arrivare.

Perciò tra i primi parametri trovi proprio lui. La profondità d’immersione. Devi perciò valutare fino a quanti metri puoi immergere la tua torcia subacquea. Devi farlo anche pensando alle tue esigenze. Se non t’immergi oltre i 50 metri allora puoi optare per quei modelli che supportano al massimo tale profondità. Se invece pensi già di poterti immergere a profondità superiori allora acquista modelli che supportano profondità maggiori.

Un altro parametro importantissimo è la potenza di luminosità. Esistono torce che fanno più luce di altre. Su quali parametri scegliere? Se per esempio ti diletti a livello hobbistico allora sono sufficienti per esempio modelli con 1000 lumen o anche meno. Va più che bene infatti per vedere in modo chiaro i colori dei pesci. Se desideri le luminosità maggiori invece puoi allora pensare per luci led più potenti, di quelle che ti permettono di riprendere anche i video in modo molto nitido.

Infine l’altro parametro secondo me assolutamente fondamentale è il tipo di alimentazione. L’alimentazione di una torcia led infatti ha un ruolo importantissimo. Sicuramente la prima cosa che mi sento di consigliarti è di optare per il modello con batteria al litio ricaricabile, almeno che tu non voglia fare un escursione all’anno. Per le escursioni occasionali vanno bene le batterie usa e getta nel tutto il resto dei casi è consigliabile quella ricaricabile. Un po’ perché risparmi, un po’ perché comunque probabilmente ci tieni all’ambiente e in questo modo eviti di andare a buttare ancora più pile nell’ambiente.