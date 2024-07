Dall'Albania al Piemonte, per rifornire il mercato torinese: fermato un uomo con 80 chili di cocaina

Tutto è nato dall'osservazione e dalle verifiche effettuate dalle Fiamme Gialle sulle principali tratte battute dai narcotrafficanti sul territorio nazionale per rifornire di narcotico le aree urbane del Piemonte, in particolare Torino. Durante alcune di queste verifiche, nella giornata di martedì, a Brignano Gera d'Adda (provincia di Bergamo) è stata individuata e fermata un’auto sospetta, con a bordo un uomo di origine albanese.



L'uomo ha subito dato segni di disagio e nervosismo. Dalle verifiche si è scoperto così che aveva con sé della cocaina e, dalla perquisizione domiciliare, sono emersi in tutto 74 panetti di questa sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 80 chilogrammi. La droga era nascosta a bordo di due automobili in possesso dell'uomo, attraverso appositi doppifondi, parcheggiate all’interno di box nella casa dove vivava. Inoltre, è stato trovato contante per 35mila euro, sempre all’interno della sua abitazione.