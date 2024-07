La Mole, l'atomo e l'aerospazio sulle medaglie. Conto alla rovescia per le Universiadi di Torino 2025

Torino 2025 prende forma e colori, e finalmente svela il design delle sue medaglie e il manifesto ufficiale. Il Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Universitari di Torino, in programma il 13-23 gennaio 2025 in sei località piemontesi (Torino, Torre Pellice, Pinerolo, Bardonecchia, Pragelato e Sestriere), ha presentato oggi il frutto della collaborazione con l'Accademia Albertina per la creazione delle sue medaglie d’oro, d’argento e di bronzo che andranno al collo dei migliori studenti atleti della neve, del ghiaccio e della mente in arrivo da ogni angolo del pianeta.

Oltre duemila atleti

Contestualmente è stato rivelato il manifesto che verrà declinato nei vari formati del Look of the City delle città ospitanti, realizzato dal duo creativo Van Orton Design. Mancano poco meno di 200 giorni alla Cerimonia d'apertura dei XXXII Giochi Mondiali Universitari Torino 2025, che porteranno oltre duemila studenti-atleti da 55 paesi del Mondo sulle montagne del Piemonte.

Dal 13 al 23 gennaio saranno dodici le discipline sportive invernali che si svolgeranno sul territorio. Per la prima volta nella storia delle Universiadi atleti e para-atleti garaggeranno sullo stesso percorso. "L'inclusione - hanno spiegato dal comitato organizzatore - per noi è un must, così come i giovani: Federica Pellegrini è partita dalle Universiadi".

Le medaglie

E sempre in tema giovani, le medaglie sono state realizzate dalla studentessa dell'accademia Matilda Elia, che ha vinto il concorso per la progettazione di entrambe le aree Sport e SPRINT Generation. Sulla prima sono impresse la Mole e la mappa di Torino, mentre la seconda è un omaggio all'aerospazio: la composizione sopra ricorda l'atomo.

Il manifesto

Sul manifesto realizzato da Stefano e Marco, i designer Van Orton, sono rappresentate alcune delle discipline sportive invernali, in un gioco di incastri cromatici tra linee e geometrie. "Questa è l'immagine grafica - ha sottolineato il consigliere metropolitano Alessandro Sicchiero - con cui il nostro territorio si presenta alla ribalta mondiale. Gli atleti delle Universiadi potranno tornare per vivere ancora altro sport".

"Oggi - ha osservato l'assessore regionale al Turismo Marina Chiarelli - è un momento celebrativo per i giovani, che sono il nostro futuro ma anche il presente: l'investimento su di loro va fatto oggi". E sul fronte degli investimenti il Comune di Torino, come ha ricordato l'assessore allo Sport Mimmo Carretta, ha investito "due milioni e 700mila euro del tesoretto olimpico sul Pala Tazzoli, che diventerà la casa del ghiaccio".

"Evento mezzo di sviluppo"