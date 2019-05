Lega del Canavese, ecco i candidati ufficiali per le elezioni Regionali

Il Segretario Provinciale Cesare Pianasso e il Direttivo della Lega del Canavese comunicano ufficialmente i nomi dei 5 Candidati che correranno per le Elezioni Regionali all'interno della lista proporzionale della Provincia di Torino: Giuliano Balzola, Mauro Fava, Gianluca Gavazza, Piergiorgio Giorgis e Claudio Leone.

"I Candidati, rappresentanti di tutte le quattro circoscrizioni di Ivrea, Rivarolo, Ciriè - Valli di Lanzo e Chivasso, sono stati condivisi dall'intero Direttivo Provinciale e saranno quindi tutti impegnati non solo per ottenere preferenze personali e poter così rappresentare il Canavese in Consiglio Regionale, ma anche e soprattutto per far crescere ulteriormente le percentuali di voto della Lega", ha dichiarato il Senatore Cesare Pianasso.

Che prosegue: "Auspichiamo quindi che anche all'interno dei nostri territori la popolazione capisca che siamo in procinto di far partire in Piemonte un'ulteriore rivoluzione di buonsenso, dopo quella avviata circa un anno fa in Parlamento. Anche la nostra Regione ha infatti un incombente bisogno di cambio di guida, dopo i 5 anni di immobilismo di Chiamparino, a partire dai grandi temi come la Sanità e l'Autonomia, fino ai problemi dei Comuni più piccoli, che si sono sentiti spesso isolati e lasciati da parte dalle Istituzioni Superiori e anche in Canavese hanno purtroppo in qualche caso dovuto scegliere di fondersi per continuare a sopravvivere: questo non deve più succedere!".