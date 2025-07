Pentenero e Canalis: "Chiorino non cerchi alibi e risolva il pasticcio di Apl"

"Quanti anni dovranno ancora passare prima che l'assessora Chiorino si prenda le sue responsabilità e non cerchi alibi nel passato?". Se lo chiede la capogruppo PD in consiglio regionale Gianna Pentenero in merito alla vicenda di Apl, rimasta senza vertici. "Se non bastano sei anni al governo della Regione Piemonte per precisare i piani del centrodestra sulle politiche attive del lavoro o per chiarire le linee guida di una legge che hanno voluto loro per definire la governance di Apl, quanto dobbiamo ancora aspettare?", ha continuato Pentenero.