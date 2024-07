Al via la seconda edizione di Little Tennis Champions: 12 giovani talenti della racchetta a caccia di gloria

Per il secondo anno torna "Little Tennis Champions", il progetto benefico di 'I Tennis Foundation' che coinvolge 12 giovani talenti della racchetta provenienti da tutta Italia. I campioni sono stati selezionati non in un’ottica di business, ma in base ad un criterio solidale e meritocratico. Garantire una formazione di alto livello

Lo spirito del progetto, sostenuto grazie ad un aiuto economico concreto di Intesa Sanpaolo, pone infatti come principale obiettivo la garanzia di una formazione tennistica di altissimo livello. Il risultato dell'iniziativa vuole permettere ai giovani talenti di partecipare ai tornei Tennis Europe e ITF. Un piano finalizzato ad ospitare i giovani più talentuosi appartenenti a famiglie meno abbienti, per poi allenarli e supportarli.

"Questa iniziativa unisce tante eccellenze del territorio- ha dichiarato la vicesindaca di Torino Michela Favaro - Come città crediamo fortemente in un'iniziativa che riesce a coniugare talento e crescita dei ragazzi, favorendo così la scoperta delle loro passioni e delle loro potenzialità." "Per un tennis che sia a portata di tutti"

"In questo progetto vediamo una realtà torinese e piemontese efficiente, lo sport non può diventare un lusso ma deve essere alla portata di tutti, specialmente dei più giovani - ha spiegato l'assessore regionale allo Sport Marina Chiarelli Ai ragazzi dico di credere in se stessi perché c'è chi investe sul vostro futuro, perché nessuno va lasciato indietro."

"In questo progetto emerge una dimensione personale molto profonda - ha dichiarato l'amministratore delegato di Assicura Intesa Sanpaolo Alessandro Scarfò - Un'iniziativa che aiuterà sicuramente nella crescita professionale e individuale degli atleti." Emilio Sanchez e Gipo Arbino coach d'eccezione

L'iniziativa è stata presentata al Circolo della Stampa Sporting, dove i dodici atleti, sotto la guida dell'ex numero 7 ATP Emilio Sanchez e di Gipo Arbino, già coach del campione torinese Lorenzo Sonego, hanno messo in mostra le loro qualità esibendosi in alcuni match sul campo.

"Questo è un progetto davvero unico al mondo e strettamente legato al concetto di competizione per il giocatore - ha spiegato Gipo Arbino - Praticare questo sport purtroppo ha un costo, ma l'obiettivo sarà quello di riuscire a formare i ragazzi e di poterli supportare, dando loro tutti gli strumenti necessari per diventare dei campioni."