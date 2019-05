Code e tante persone in attesa a Moncalieri per Iolavoro

Tante persone in coda fin da stamattina al centro polifunzionale di via Santa Maria per la prima edizione di Iolavoro Moncalieri, l’evento che mette in contatto imprese e persone, offerta e domanda, offrendo numerose opportunità per orientarsi e informarsi.

Alle 10 la manifestazione è stata ufficialmente inaugurata, alla presenza del sindaco Paolo Montagna, dell’assessore regionale al Lavoro Gianna Pentenero, del direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro Claudio Spadon e di Laura Rizzo, responsabile del centro per l’impiego di Moncalieri. Alla giornata partecipano 27 aziende e una decina di agenzie per il lavoro, con 590 posizioni lavorative aperte: “Preferiamo chiamarle così, perché si tratta di opportunità”; ha spiegato l’assessore Pentenero. “L’obiettivo era quello di declinare anche nella provincia e nel resto del Piemonte un’iniziativa nata solo a Torino come Iolavoro”.

“Chi arriva qui è spinto da grandi motivazioni, ha legittime attese sia se si tratta di persone che hanno perso il lavoro sia che si tratti di giovani che sono alla ricerca di prima occupazione”, ha proseguito la Pentenero, che poi ha fornito numeri importanti: “La disoccupazione giovanile resta alta, ma in questi anni in Piemonte è scesa dal 25 al 19%, giornate come questa sono utili proprio perché mettono in contatto le aziende con le persone, le agenzie con chi cerca il lavoro, con un ruolo sempre più importante giocato dai centri per l’impiego”.

Il sindaco Montagna, dopo aver ringraziato l’assessore Silvia Di Crescenzo e il capo di gabinetto Davie Guida, che è stato il promotore di questa iniziativa, ha fatto notare come “sia già positivo il fatto che ci siano più opportunità che persone iscritte (450), perché il lavoro resta un’emergenza e solo facendo rete e sistema si possono offrire opportunità”. Poi lo stoccata al Governo e al Reddito di Cittadinanza: “Le tante persone presenti qui, che sono alla ricerca di un impiego, dimostrano che le persone vogliono un lavoro vero, non una rendita per poter restare a casa”.

Tra workshop, incontri, la possibilità di fare colloqui, presentare il proprio curriculum ma anche trovare modo di compilarlo assieme a personale in grado di fornire consigli utili, l’appuntamento proseguirà in via Santa Maria fino alle 17.30 di oggi.