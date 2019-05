Guadagnare lavorando da casa, ecco le tendenze 2019

Lavorare da casa potrebbe essere una vera svolta al giorno d’oggi. Potete arrotondare lo stipendio o farne il vostro impiego principale. Pensiamo sempre subito a internet ma ci sono anche dei lavori da casa che non presuppongono supporti tecnologici, seppure quella online è forse la via più diffusa. Se l’idea non vi dispiace, vediamo insieme come fare per avviare un’attività da svolgere comodamente da casa.

Chi ben comincia è a metà dell’opera

Naturalmente, dovete pensare che lavoro vi piacerebbe svolgere, in quale ambito. Non vi fate allettare dalla possibilità di lavorare da casa di per sé è basta, scegliete qualcosa che vi piace a prescindere e in cui sareste bravi. Valutate le vostre competenze e se vi converrebbe ampliarle. In questo caso, potreste fare un corso. Intanto, iniziate a mandare il vostro cv rispondendo alle offerte di lavoro di vostro interesse, potreste iniziare da qualche collaborazione. Potreste scrivere articoli a distanza, per esempio, nei campi in cui siete più ferrati. O ancora, trovare un’occupazione col telelavoro. Inoltre, non dimenticate che internet è un ottimo mezzo su cui trovare spunti, consigli, indicazioni, basta rivolgersi al sito giusto come quello di filippomartin.com specializzato in finanza e modi per guadagnare.

Poteste iniziare aprendo un blog, utile per cominciare a crearvi movimento intorno e per farvi conoscere. Diversi blogger riescono a guadagnare con le affiliazioni o sponsorizzando dei prodotti. Una raccomandazione: abbiate pazienza e costanza, i risultati non arrivano subito.

Un altro modo per lavorare da casa è realizzare prodotti handmade, dalla bigiotteria a oggetti d’arte. Potrete, poi, utilizzare un sito, un blog o i vostri canali social per promuovere le vostre creazioni, corredando le informazioni con delle belle foto.

Un’altra raccomandazione: siate creativi! Reinventate lavori già affermati o inventatene di nuovi, la nostra epoca consente di farlo e, se siamo bravi, anche di farci un certo successo.

I pro e i contro

Lavorare da casa sembra una condizione ideale: non hai bisogno di spostarti, ti gestisci gli orari (nei limiti in cui il tuo lavoro stesso lo consente). Per un genitore single, o per chi ha genitori anziani di cui occupasi, potrebbe essere un’opzione davvero auspicabile. Certo, bisogna tener presente che ogni cosa ha il rovescio della medaglia. Prima di decidere se dedicarci a un lavoro da casa, valutiamo per bene i pro e i contro. Per agevolarvi, ve li esponiamo.

I vantaggi sono sicuramente una maggiore flessibilità di orari che consente di occuparsi in modo più presente della casa e della famiglia; non doversi spostare ed evitare viaggi più o meno lunghi che possono diventare interminabili causa traffico, con un innegabile miglioramento della qualità della vita; più tempo libero a disposizione.

Gli svantaggi possono essere lo stare spesso soli; il fatto di trovarsi spaesati e quasi spersonalizzati perché manca il confronto diretto con i colleghi che, a meno che non siano previsti incontri e riunioni in sede, neanche conosciamo; conseguentemente, il lavoro non è occasione di socialità e interazione umana; talvolta il telelavoro viene considerata un’attività di serie B e, come tale, sminuita, il che ci fa sentire in difetto di fronte agli amici e ai parenti e, soprattutto, di fronte alla famiglia a cui dobbiamo provvedere; il fatto di non separare il lavoro dalla vita di tutti giorni, svolgendosi entrambi nello stesso spazio, può comportare problemi; tenderete a distrarvi di più; tra i contro anche la mancanza di ferie e, se ci sono, quasi si fatica a percepirle come tali; tendenza a mettere su peso perché possiamo mangiare e fare spuntini quando vogliamo.

Nonostante tutto questo, a tutto c’è rimedio, basa avere volontà. Potete limitarvi nel mangiare e preoccuparvi di avere una vita sociale appagante al di là del lavoro, per esempio. L’importante è rendersi conto dei propri equilibri e dei propri bisogni e tenerne conto il più possibile, il che vale anche per i lavori tradizionali.