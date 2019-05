“Mille papaveri rossi”: il 25 aprile in Barriera di Milano una giornata dedicata alla resistenza con i bambini protagonisti

Le storie partigiane di Barriera di Milano adottate e raccontate dai bambini del quartiere: è questo il fulcro dell’iniziativa “Mille papaveri rossi” che giovedì 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione, permetterà ai residenti di Barriera di Milano di celebrare la giornata dedicata alla resistenza e alla libertà.

La celebrazione, organizzata dall’Atelier Heritage in collaborazione con l’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, si svolgerà in via Baltea 3, nel cuore di Barriera di Milano: tanti gli appuntamenti previsti nell’arco della giornata, dal tour a spasso per il quartiere a documentari, passando per la tombola dei diritti al pranzo popolare e solidale.

Tra questi spicca il tour “A spasso con il Moro” dedicato a Leo Baroni in cui i bimbi adotteranno luoghi e storie partigiane e li racconteranno in una passeggiata per le vie di Barriera di Milano in grado di toccare tutte le tappe simbolo della lotta partigiana a Torino: piazza Teresa Noce, parco Peccei e la casa di Banco in via Scarlatti. L’iniziativa nasce dall’idea dell’Atelier Heritage, realtà che da due anni collabora con l’istituto della resistenza e si occupa di storia urbana e patrimonio culturale.

Saranno una decina i “bambini-guida”, dai 7 ai 18 anni d’età, che racconteranno le storie partigiane: ognuno di loro ha partecipato a laboratori di racconto e storytelling, un modo efficace per imparare a conoscere la storia.”Avremo la partecipazione di bambini di nazionalità diversa: raccontare la resistenza e gli anni che furono è raccontare il presente di Barriera di Milano” spiega Marachiara Guerra, di Atelier Heritage. A tutti i partecipanti alla giornata inoltre saranno consegnati dei papaveri rossi, simbolo della resistenza.