A Grugliasco arriva la pastasciutta antifascista

Una grande festa popolare e antifascista, nell'82° anniversario della leggendaria pastasciutta della Famiglia Cervi. È la pastasciutta antifascista organizzata a Grugliasco, dal Comitato di Sezione A.N.P.I. "68 Martiri". Anche l’Anpi Grugliasco fa parte della Rete Nazionale delle Pastasciutte Antifasciste promossa da Casa Cervi.

L’appuntamento è per venerdì 18 luglio, alle 19,30 in via San Rocco 20, presso il centro civico "Nello Farina".

A seguire musica dal vivo "La Resistenza in musica" con Diego Meggiolaro e Simone Pavan, con il patrocinio della Città di Grugliasco

PRENOTAZIONI APERTE, inviando una mail a: prenotazioni.anpigrugliasco@gmail.com, specificando nome, cognome e numero delle persone partecipanti. Prenota il posto entro il 16 luglio

Info:

Apertura cancello h 19:30

Menu con antipasti misti / pastasciutta / dolcino / vino partigiano

Offerta libera a partire da 15,00 €

con la partecipazione di Emergency per sostenere i progetti di pace a Gaza in solidarietà con il popolo palestinese

con BDS Torino e tanti ospiti!

Tesseramento ANPI 2025, foulard partigiani e libri sulla Resistenza