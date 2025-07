All'Orto che cura di Collegno si celebra San Lorenzo con due giorni di eventi

Dopo il successo della Collegno Fol Fest, l’Orto che cura apre al pubblico anche il prossimo 19/20 luglio, in occasione della Festa di San Lorenzo, Santo Patrono di Collegno. Anche se ufficialmente San Lorenzo cade il 10 agosto, come di consueto i festeggiamenti cittadini si svolgono il terzo weekend di luglio, con tanti appuntamenti.

All’Orto, sabato 19, dalle 18 alle 24, il programma prevede le attività di “a piedi nudi nell’orto”: lettura libera, book crossing, giochi da tavolo. Contemporaneamente, sarà possibile fare shopping all’Emporio e in Serra e sarà servito l’aperitivo, con un menù preparato dalla squadra dell’Orto, a cui per l’occasione si aggiungono volontari e volontarie.

Domenica 20 dalle 10 riparte “a piedi nudi nell’orto”, mentre dalle 12 via al pranzo (info e prenotazioni al 338. 6683056), dalle 18 all’aperitivo.

Per la nostra Cooperativa è sempre un piacere aprire gli spazi dell’Orto che cura, in modo che i visitatori possano conoscere e apprezzare quanto accade al suo interno, e allo stesso tempo fare un’esperienza culturale in mezzo alla natura. Un’occasione di festa consapevole.

L’Orto che cura di Collegno sorge negli spazi un tempo destinati alle serre dell’ospedale psichiatrico. Da diversi anni, propone un Laboratorio di ortoterapia e Didattica Ambientale gestito dalla cooperativa sociale Il Margine, rivolto prevalentemente a persone nello spettro autistico (soprattutto minori, ma non solo).

L’Orto che cura si trova in Piazza Avis, 3, 10093 Collegno.