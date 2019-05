Regionali 2019, presentate tutte le liste: l’elenco completo e le coalizioni

Mezzogiorno di fuoco al Tribunale di Torino. Si sono chiusi alle 12 i termini per la presentazione delle liste alle Regionali 2019 : al gong è stata Destre Unite a presentare l’ultima lista, firmata da solo due persone, ma convinta di poter legittimamente partecipare alle elezioni. I due giorni a disposizione dei partiti per presentare liste firmate e listini, hanno di fatto ufficializzato le forze politiche che il prossimo 26 maggio 2019 potranno raccogliere i voti per eleggere il nuovo presidente della Regione e il nuovo Consiglio regionale.

Nel panorama politico torinese in vista delle elezioni, è Sergio Chiamparino a godere del supporto maggiore. Il presidente uscente può infatti contare sull’appoggio di ben 7 liste: Partito Democratico, Moderati, Sì DemoS, Chiamparino per il Piemonte del Sì, + Europa, Italia in Comune, Liberi e Uguali Verdi. Una coalizione unita, che non ha mai messo in dubbio la leadership dell’attuale Governatore piemontese.