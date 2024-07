"A Torino tolleranza zero per chi vende alcolici ai minorenni. Più controlli e multe della Municipale"

Tolleranza zero per chi vende gli alcolici da asporto dopo le 21. Ma soprattutto per chi permette l’acquisto di birre, shottini e cocktail ai minorenni. E’ questa la linea politica “di massima intransigenza” del sindaco Stefano Lo Russo contro la malamovida. Una scelta fatta anche a “tutela degli esercenti onesti”.

Concorrenza sleale

Il primo cittadino è intervenuto questa mattina a To Radio, su sollecitazione di un ascoltatore, sui bangla e sulla concorrenza che i minimarket fanno ai locali notturni. In alcuni casi sleale perché gli alcolici vengono venduti a prezzi inferiori di chi ha un bar o pub.

Linea dura

“Lo spazio oggi per fare impresa – ha osservato il primo cittadino - è molto ampio: sono saltate negli anni una serie di vincoli. Oggi ad esempio abbiamo girarrosti e farmacie di proprietari diversi, uno attaccato all’altro. Questo nell’ottica della liberalizzazione commerciale”.

Ed in questo quadro Lo Russo chiarisce la linea dura dell’amministrazione comunale su birre e vodkalemon in bottiglie di vetro e lattine, da consumare in strada. Scene purtroppo comuni in quartieri come San Salvario, Vanchiglia e Borgo Dora, dove sono presenti numerosi bangla e “frighi” e dove si è cercato di porre un freno con i divieti.

Multe della Municipale

“Per la vendita degli alcolici – ha chiarito - siamo assolutamente intransigenti, quella roba lì non si può fare: oltre una certa ora gli alcolici non possono essere più somministrati per l’asporto”. Parole a cui si abbina anche l’azione dei Civich e norme comunali più rigide.

“Noi abbiamo dato mandato – ha sottolineato il sindaco - alla nostra Municipale a sanzionare, senza indugio, che non rispetta le regola. Qualche mese fa in giunta abbiamo modificato una vecchia delibera, che inasprisce le sanzioni per gli inadempienti: per quello che mi riguarda io sono intransigente perché questi negozi fanno una concorrenza sleale ad altri tipi di locale, che fanno somministrazione e hanno altri controlli”.

"Tolleranza zero per chi vende alcolici ai minorenni"

“Sulla somministrazione degli alcolici ai minorenni deve esserci tolleranza zero perché non si specula su queste cose: intensificheremo controlli e sanzioni che, a scalare, possono portare alla revoca della licenza. La mia linea politica è di massima intransigenza, anche a tutela anche degli esercenti onesti” ha concluso.

A confermare le parole del primo cittadino sono i dati della Polizia Municipale. Da gennaio ad oggi sono 112 i controlli effettuati dai Civich nei mimarket: in totale sono fatte 57 multe, per violazioni varie.