Debutta a Torino QuattroZampeinFiera: protagonisti cani e gatti

Sabato 25 e domenica 26 maggio va in scena per la prima volta a Torino QuattroZampeinFiera, la più importante manifestazione del settore pet in Italia: tutti pronti all’Oval – Lingotto Fiere per divertirsi insieme ai propri amici a quattro zampe.

La manifestazione, forte del suo successo nelle più importanti città italiane, sbarca sotto la Mole con le sue iniziative dedicate al mondo pet a 360°: seminari tenuti da esperti, attività sportive, mostre di bellezza, giochi a sei zampe, spettacoli, momenti di socializzazione, shopping e soprattutto divertimento. Tra i protagonisti più attesi, i cani eroi che ogni giorno dedicano il loro tempo all’attività di salvataggio: verrà infatti simulato un intervento dei nostri amici a quattro zampe nella ricostruzione di un ambiente tra le macerie, in una gara che vuole in realtà mostrare al grande pubblico l’operato quotidiano dei cani a fianco della Protezione Civile.

Non mancherà l’area dedicata al sociale con l’iniziativa "Adotta anche tu un amico a quattro zampe”, con la presenza di due aree per l’adozione di cani e di gatti in collaborazione con Leidaa (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente): i volontari porteranno infatti tanti trovatelli in difficoltà e in cerca di casa, nell’auspicio che i visitatori intendano allargare la propria famiglia e accoglierli con loro.

Altro focus sarà dedicato al Trofeo Quattrozampeinfiera Trainer, nel quale si sfideranno i binomi più dinamici nelle diverse attività sportive, dalla DogAgility alla RallyObedience, dalla SplashDog all’ Agility in acqua.

Tutti potranno inoltre cimentarsi gratuitamente nelle numerose attività sportive a misura di quattrozampe: un’ottima occasione per aumentare il rapporto di fiducia col proprio cane. Gli esperti educatori cinofili avvicineranno infatti i proprietari e i loro cani alla Propriocezione, all’AquaDog, all’Attivazione mentale ed alla Mobility.