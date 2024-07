Moncalieri prova a ripartire, dopo la 'tempesta perfetta' di domenica: viabilità tornata regolare

Moncalieri prova a ripartire dopo 48 ore di timore e di lavoro, durante e dopo, la 'tempesta perfetta' che domenica pomeriggio si è scatenata sulla città. "Una tromba d’aria e un fortissimo temporale, che hanno messo a dura prova tutta la nostra Città. 50 millimetri. È l’acqua piovuta in 30 minuti, un evento storico, tropicale", ha detto il sindaco Paolo Montagna, che ha chiesto che sia riconosciuto lo stato di calamità, "per avere risorse per gli interventi pubblici e per i cittadini privati colpiti dai danni".

La richiesta dello stato di calamità