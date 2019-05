Fca ha fatto il passo: proposta a Renault per la fusione, "ma nessuna chiusura di stabilimenti"

Tutto in una lettera, scritto nero su bianco, con una prospettiva che potrebbe cambiare radicalmente il mondo automotive italiano per come lo conosciamo. Fca ha infatti mandato una lettera non vincolante al Consiglio di Amministrazione di Groupe Renault proponendo una aggregazione delle rispettive attività nella forma della fusione 50/50.

Fuori di gergo: una fusione, che metta le due realtà sullo stesso piano, a parità di forze.