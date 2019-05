Questa la programmazione del Teatro Regio di Torino nella settimana che va dal 31 maggio al 6 giugno.

I CONCERTI • IL GRANDE VLADIMIR ASHKENAZY DIRIGE ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO REGIO: IN PROGRAMMA DEBUSSY, RAVEL E ŠOSTAKOVIČ

Sabato 1 giugno, al Teatro Regio ore 20.30, il direttore d’orchestra e pianista Vladimir Ashkenazy, salirà sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio per il concerto conclusivo della Stagione. Figura storica del pianismo russo, soltanto a metà carriera Ashkenazy ha iniziato a dedicarsi alla direzione d’orchestra, ricoprendo la carica di Direttore principale della Royal Philharmonic Orchestra, della Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, dell’Orchestra Filarmonica Ceca, della NHK Symphony Orchestra di Tokyo e della Sydney Symphony Orchestra.

Apre il programma della serata Sirènes, per coro femminile e orchestra, dai Nocturnes di Claude Debussy. La pagina è di straordinario effetto impressionistico. Segue, di Maurice Ravel, la Suite per orchestra n. 2 dalla “sinfonia coreografica” Daphnis et Chloé, immenso affresco sinfonico dalla tavolozza orchestrale varia e virtuosistica. Chiude la serata una delle partiture più amate di Ashkenazy: la Sinfonia n. 10 op. 93 di Dmitrij Šostakovič. Partitura del dopo-Stalin, è stata spesso letta come una denuncia della personalità del dittatore. Fedele alla forma classica, questa sinfonia è caratterizzata da un linguaggio tormentato e ricco di chiaroscuri. Il Coro è istruito da Andrea Secchi. Posti in vendita alla Biglietteria del Regio.

CONCERTO BENEFICO • RITA CUCÉ, ALESSANDRO QUARTA E IL QUARTETTO DEL TEATRO REGIO INSIEME PER RICOSTRUIRE L’ISTITUTO MUSICALE DI CAMERINO, DISTRUTTO DAL TERREMOTO

Da Mozart a Piazzolla, questo il titolo del Concerto per la ricostruzione dell’Istituto Musicale “Nelio Biondi” di Camerino (Macerata) distrutto dal sisma del 2016, in programma giovedì 6 giugno alle ore 20.30 al Piccolo Regio Puccini. Sul palcoscenico torinese si esibiranno la pianista Rita Cucè, fautrice del progetto, con il Quartetto del Teatro Regio di Torino, e con la partecipazione straordinaria del violinista Alessandro Quarta. L’incasso della serata è a favore del progetto Da Kabul a Camerino. In viaggio con Rita Cucé. L’organizzazione è curata da PeaceWaves e da UnAltroPremio-Festiv’Art2.0 in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte, la Città di Camerino, la Fondazione CRT e il Teatro Regio Torino. Media partner è Classica HD, che riprenderà il concerto di Torino e la sua replica, il prossimo 10 giugno a Camerino. I biglietti costano 20 euro (ridotti 15 euro) e sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Regio - Tel. 011.8815.241/242.

Giovedì 30 maggio alle ore 11.30, presso la Sala Viglione del Consiglio Regionale del Piemonte (via Alfieri 15 - Torino), si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto.

INTORNO AL DITTICO • UNA CONFERENZA PER PRESENTARE IL DOPPIO DEBUTTO DE “LA GIARA” E DI “CAVALLERIA RUSTICANA”

In attesa del debutto in prima assoluta della creazione coreografica La giara di Roberto Zappalà, tratta da Pirandello sulle musiche di Alfredo Casella, e del nuovo allestimento di Cavalleria rusticana, il capolavoro di Pietro Mascagni, con la regia di Gabriele Lavia e la direzione di Andrea Battistoni, in programma al Regio dal 12 al 22 giugno, mercoledì 5 giugno ore 17.30 al Piccolo Regio Puccini, per “Le conferenze del Regio”, il musicologo e pianista Marco Targa cura la presentazione del dittico, in un incontro dal titolo: Folclore inventato e verismo in Casella e Mascagni. L’ingresso è libero.

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 31 maggio e di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 giugno; l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Sabato 1 giugno sono previste 4 visite, alle ore 11, 11.45, 15 e alle 15.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte. Le visite del sabato questa settimana non sono previste.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO • IN VENDITA I BIGLIETTI PER TUTTI GLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE

I biglietti per tutte le recite della Stagione 2018-2019 sono in vendita alla Biglietteria del Regio. Gli spettacoli e i periodi di rappresentazione sono i seguenti: La giara di Alfredo Casella | Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni (recite dal 12 al 22 giugno) e Porgy and Bess di George Gershwin (recite dal 2 al 7 luglio).

