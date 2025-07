I Musici di Francesco Guccini a Casalborgone: "La musica unico mezzo con cui i popoli possono contattarsi" [INTERVISTA]

Sabato 12 luglio Monferrato On Stage arriva a Casalborgone con il concerto de I Musici di Francesco Guccini.

Un evento che unisce la musica ai ricordi degli artisti che hanno accompagnato Guccini nel corso dell’intera carriera, Juan Carlos “Flaco” Biondini (chitarra e voce), Vince Tempera (pianoforte), Antonio Marangolo (sax e percussioni) ed Ellade Bandini (batteria), colonne portanti del suono inconfondibile di Guccini. A completare l’ensemble, il giovane Giacomo Marzi (basso).

“Proponiamo i suoi brani più significativi oltre a quelli più noti. Raccontiamo i personaggi di Francesco, come il frate e l’ubriaco, insieme alla famosa atmosfera delle osterie dell’Emilia Romagna. Il concerto è molto diverso dai concerti di Francesco, intanto perché si sente tutto benissimo perché non siamo nei palasport, e poi perché non essendoci lui, ci siamo presi dello spazio per le nostre capacità da musicisti. Suoniamo in semicerchio, al centro non c’è nessuno. Fermo restando che i testi di Francesco sono incredibili, questa possibilità ci permette di sfoggiare la nostra lunga esperienza e le nostre capacità” racconto Ellade Bandini e Antonio Marangolo .

Quali sono rapporti con Guccini, vi vedete ancora?

“Ci vediamo quando possiamo, è una persona che ha una certa età, si cerca di rispettarla. Cerchiamo di stargli vicino, cosa che fa bene sia a noi che a lui. I rapporti sono quelli di sempre, con tutti i pro e i contri che ci potevano essere quando eravamo in attività”.

Che ricordi avete del periodo insieme?

“Momenti belli ce ne sono stati tanti, il palco, tutto l’abbraccio del pubblico e soprattutto il talento di Francesco che sapeva affrontare questi grandi spazi come se fosse una cosa familiare, di cui tutti si sentivano parte. Poi certo, siamo stati compagni di tanta quotidianità.”

Cosa cercate di comunicare sul palco?

“Cerchiamo di tenere viva l’allegria e la speranza di quegli anni senza dimenticare quello che sta succedendo nel mondo oggi, come a Gaza. La musica è sempre stata un grande messaggio, tutti hanno suonato per qualcosa in passato che fosse per il Bangladesh o per la fame del mondo. Oggi nei concerti non se ne parla più. In un momento così difficile per il mondo, cerchiamo di essere presenti il più possibile. La musica in questo momento ha perso tanto, ma non il suo fascino e la sua importanza e il pericolo che può provare. Sarà sempre la cosa più importante con cui tutti i popoli possono contattarsi anche parlando un’altra lingua”.

Qual è il vostro pubblico oggi?

“Quello che vediamo adesso non è più quello dei 15 mila dei palasport, ma le piazze e i teatri che si stanno di nuovo riempiendo, sono piene di appassionati non nostalgici, ma persone dispiaciute per quello che succede nel mondo. In generale le persone ci accolgono con lo stesso affetto di allora”.

Cosa ne pensate del rapporto tra i giovani e la musica oggi?

“I giovani sono quelli di sempre. Ci sono ragazzi che vengono scoperti dai talent, molti hanno talento, ma altri fanno cassetta per qualche mese e poi sono abbandonati al loro futuro. Certo, gli adolescenti di un tempo avevano un’altra visione del mondo I testi di uno come Baglioni o De André, erano scritti da giovani che la sera ci si perdevano a contare le stelle in cielo. Oggi non si vedono le stesse in città, perciò è normale che i giovani non abbiano la stessa sensibilità. È un altro modo di scrivere. Purtroppo, di musica oggi ce n’è veramente tanta. La gente non la sente più e quando è così non capisce più quando è buona”.