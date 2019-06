 / L'oroscopo di Corinne

ARIETE : Tra un rospo da ingollare e uno da sputare optate per la seconda opzione: assecondare usurpatori e tenervi “tutto dentro” non farebbe che alimentare malesseri su base emotiva di cui potete fare benissimo a meno… Rogne correlate ad uno scritto, accordo, assicurazione, ente pubblico o privato ed indecisioni sul come comportarvi nei confronti di soggetti dalla bugia facile e la lingua tagliente. Acciacchi stagionali, sbalzi di pressione, mal di pancia o di schiena.

TORO : A parte un’incavolatura occasionale, ordinarie paturnie (vostre o altrui) e una donna maligna e bugiardella a cui non dar il benché minimo credito, una tempestata di notiziole e un provvedimento da prendere eludendo tentennamenti, vi barcamenerete discretamente nel vortice della quotidianità, riuscendo persino a ritagliare dei frammenti di spazio per il trastullo… Ottime chance per scrittori od editori e week end sonnacchioso e strampalato per i nati in maggio.

GEMELLI : Le stelle brilleranno ad intermittenza su giornate frenetiche e movimentate nel corso delle quali avrete un fracco di cosine da sbrigare: attenti però a non stancarvi eccessivamente e a non mettere troppa carne al fuoco. Un accadimento vi lascerà perplessi mentre per grazia divina o terrena scamperete un pericolo o un guaio. Se prossimamente avanzate di età festeggiate degnamente il compleanno e aspettatevi un augurio o regalo tanto gradito quanto inaspettato.