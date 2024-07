Quale futuro per il castello del Bramafame e per gli altri beni confiscati alla mafia sulla Cinque?

"Nella nostra Circoscrizione - si legge nel documento recentemente approvato - sono presenti alcuni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Nel 2022 la Città aveva manifestato l'interesse all'acquisizione di alcuni beni per intervenire con associazioni sociali del territorio. La regione aveva emesso un bando per l'erogazione di contributi (fino a 750mila euro) per il recupero dei beni confiscati. Il bando regionale prevede anche la possibilità per i Comuni che hanno in corso le procedure di assegnazione, purchè le stesse si esauriscano entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, sia contributi per spese correnti che per spese di investimento."