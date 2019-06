Torino fashion week: Cna Federmoda schiera i suoi otto "top player"

Cna Federmoda partecipa per il quarto anno consecutivo alla Torino Fashion Week (dal 27 giugno al 3 luglio presso l’ex Borsa Valori in via San Francesco da Paola 28). Otto stilisti associati saranno protagonisti, sulla passerella del principale evento fashion torinese dell’anno, sabato 29 giugno. Si tratta com’è ormai consuetudine, della sfilata dedicata ai protagonisti emergenti del made in Italy indipendente della settimana della moda torinese, firmata da Cna.

Inserita tra le fashion week mondiali dagli operatori del settore, la settimana della moda ha per protagonisti gli stilisti emergenti torinesi, italiani e stranieri, alcuni dei quali famosi nel proprio paese d’origine, ma non all’estero. La vocazione internazionale della TFW – che tuttavia non sottovaluta l’importanza dei talenti del territorio e nazionali presenti dal 27 giugno al 3 luglio – è confermata dalla capacità di richiamare aziende, marchi, buyers e stilisti da tutto il mondo grazie alla collaborazione con enti locali e stranieri per offrire ai fashion designer una vetrina mondiale. In questo modo anche il made in Italy meno conosciuto ha la possibilità di essere scoperto nel mondo e Torino torna ad essere epicentro della moda come nel secolo scorso.