Nuova vita per piazza Bengasi: partiti i cantieri del maxi parcheggio

Dopo anni di attesa, si accendono i motori del cantiere che promette di trasformare radicalmente piazza Bengasi. Le transenne son state posizionate e i primi cantieri avviati. Il progetto, atteso da oltre un decennio, è un vero e proprio simbolo di riscatto per una zona troppo a lungo lasciata al degrado e all’abbandono.

Ritorna il mercato dopo 13 anni

Era il 2012 quando i banchi del mercato vennero spostati da piazza Bengasi a via Onorato Vigliani per far spazio al cantiere della metropolitana. Da allora, il cuore pulsante del commercio rionale si è disperso. “Quando il mercato era in piazza Bengasi era tutto più raccolto”, racconta una storica commerciante, evidenziando quanto la nuova collocazione abbia penalizzato la vicinanza tra operatori e residenti.



Ora, il ritorno in piazza è realtà: il mercato tornerà al centro della vita del quartiere, affiancato da un parcheggio sotterraneo a due piani con oltre 600 posti auto a pagamento. Una soluzione pensata per favorire l’accessibilità senza sacrificare lo spazio in superficie, che verrà riqualificato con 2.000 metri quadri di aree verdi e una nuova veste pedonale della piazza.

Un progetto per contrastare degrado e insicurezza

Piazza Bengasi è stata a lungo teatro di spaccio e microcriminalità, soprattutto nelle ore serali. La riqualificazione urbanistica è accompagnata da un investimento sulla sicurezza: nuove telecamere di videosorveglianza saranno installate grazie alla partecipazione del Comune a un bando ministeriale.

L’intervento non riguarda solo piazza Bengasi, ma si inserisce in una strategia più ampia di rigenerazione urbana che coinvolge anche le zone limitrofe della Circoscrizione 2, come Mirafiori Sud. "Via al cantiere-simbolo contro il degrado - così il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano - Diventerà un'isola pedonale. Dopo più di 10 anni tornerà il mercato, un parcheggio interrato a 2 piani e nuove telecamere per fermare lo spaccio".