Ristrutturazioni: vantaggi e limitazioni nell’uso dei trabattelli

Il trabattello è un’impalcatura tubolare e mobile, che viene utilizzata principalmente in caso di lavori di edilizia, di ristrutturazione o di verniciatura: una struttura che un tempo veniva realizzata in legno e che oggi invece si presenta principalmente in alluminio o acciaio. Si servono di trabattelli tutti coloro che debbano svolgere lavori di rifinitura o manutenzione ad altezze che possono andare da 2 fino a 20 metri ed ovviamente le dimensioni del singolo trabattello dipendono da quelle del luogo all’interno del quale lo si deve utilizzare. Stiamo parlando di attrezzatura semplicemente fondamentale e che non a caso viene ampiamente trattata anche da Inail all’interno dei suoi “Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili”. Ecco perché è sempre utile ricordare, da una parte, quali siano i criteri che portano alla scelta di un trabattello piuttosto che di un altro, dall’altra, dove e come acquistare un ponteggio mobile sicuro ed affidabile come il trabattello Marchetti .

COME SCEGLIERE UN TRABATTELLO IDONEO

Come spiegato da Inail, è il datore di lavoro ad avere la responsabilità della scelta del trabattello più idoneo alla natura dei lavori che vengono eseguiti ed alle sollecitazioni prevedibili durante l’attività. Detto ciò i criteri da tenere a mente sono comunque i seguenti: dimensioni dell’impalcato ed altezza massima in base sia alla presenza che all’assenza di vento, classe di carico e tipo di accesso agli impalcati (scala a pioli verticale, scala a gradini, scala a pioli inclinata, scala a rampa ecc.). È inoltre fondamentale tenere conto dei carichi, sia orizzontali che verticali, che potrebbero contribuire a rovesciare il trabattello, così come è necessario tenere conto delle condizioni del terreno, che potrebbero rendere necessario l’uso di stabilizzatori, di ancoraggi, di sporgenze esterne e/o di zavorre varie. A quanto detto Inail aggiunge che il trabattello è particolarmente consigliato in tutte le lavorazioni per cui sia necessario operare in altezza e per tutte le attività che espongano il lavoratore ad un rischio di caduta da una quota che si trovi ad un’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. Consigli a cui vanno poi aggiunte alcune indicazioni puramente legali, quali ad esempio l’obbligo di ancorare il proprio trabattello alla costruzione almeno ogni due piani, o quello di superare prove di rigidezza o di non svilupparsi oltre gli 8 metri di altezza se utilizzato in esterno, per via della possibile presenza di vento.

UN TRABATTELLO EFFICIENTE E SICURO

A questo punto appare chiaro che, quando si tratta di acquistare un trabattello, sia i professionisti del settore che i semplici privati non possono giocare al ribasso. È al contrario doveroso scegliere un’attrezzatura performante ed affidabile, per potere lavorare al meglio e, soprattutto, per tutelare la sicurezza di chi lavorerà. Ecco perché Giffi Market ha scelto i Trabattelli Marchetti, ovvero il meglio a disposizione attualmente sul mercato per chi lavora nel campo dell’edilizia o in quello dell’industria. Stiamo parlando di trabattelli in acciaio o alluminio completamente smontabili, e quindi facilmente riponibili: trabattelli che tra l’altro si prestano particolarmente anche ad un uso domestico (soprattutto quelli pieghevoli). Ovviamente sta al singolo cliente scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze, ma su Giffi Market si trovano soluzioni per tutti i gusti: si va dal Trabattello Trio, facile da trasportare e pensato per i lavori di piccola manutenzione a bassa quota (un prodotto rapidissimo da montare e minimamente ingombrante) ad attrezzature decisamente più imponenti quali Trabatello System. Quest’ultimo è un trabattello in acciaio zincato professionale a norma per edilizia ed impiantistica, pensato per uso intensivo e che però presenta la stessa rapidità e la stessa facilità di montaggio/smontaggio dei modelli domestici.