In attesa della sentenza dell’UEFA, il Torino si muove sul mercato

Tutti sono in attesa della decisione dell’UEFA. Il Milan, ma soprattutto la Roma ed il Torino stanno aspettando di capire come doversi muovere in vista di un’eventuale esclusione del Milan dall'Europa League. Anticipare o no i ritiri, come muoversi sul mercato, pensare le rose in ottica di un doppio impegno.

Un’attesa che sembra decisamente snervante, soprattutto per i giallorossi ed i granata. Tanto che il Torino, avrebbe inviato nei giorni scorsi una lettera all’UEFA esortandola a prendere una decisione in tempi brevi. Una lettera che non sembra aver mosso niente dal momento che nulla è ancora giunto da Nyon.

Ma il Torino non sembra farsi scoraggiare da questa attesa. Al contrario, la società granata è impegnata sul mercato per farsi trovare pronta al momento della decisione dell'UEFA e poter eventualmente disputare il preliminare di Europa League.

A questo proposito, la società sembra muoversi soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato.

Uno dei nomi caldi nel mercato del Torino è Christian Kouamé, giovane attaccante classe 1997 di proprietà del Genoa. Il nome del ragazzo ivoriano si è affacciato al mercato granata nelle scorse ore e si tratterebbe di un profilo particolarmente gradito al tecnico Walter Mazzarri. Proprio per questo motivo, il Torino lo starebbe tenendo sott’occhio anche se non sembrerebbe che sia ancora arrivata un’offerta concreta per lui.

L’attaccante ex Cittadella gode di un profilo particolarmente intrigante. Si parla di un personal score da 4 gol e 6 assist in 38 presenze totali nel Genoa, nel suo primo campionato nella massima serie. Tecnicamente si tratta di un giocare dalle buone prospettive ed in grado di dialogare con la squadra. Oltre a questo, nonostante i suoi 185 cm di altezza, è in grado di giocare senza distinzione come prima o seconda punta.

Si tratterebbe quindi di un giovane molto versatile e particolarmente utile nel reparto avanzato, che Mazzarri potrebbe impiegare per dare un po’ di fiato a Belotti, ma anche come spalla dell’attuale attaccante granata.

Sempre in attacco, il Torino ha messo gli occhi su un altro giocatore, questo con un po’ più d’esperienza.

Si tratta di Andrea Petagna, di proprietà dell’Atalanta ma attualmente in prestito alla Spal.

Questo attaccante, classe 1995, piace particolarmente al Torino ed alla dirigenza, ma su di lui vi è un’aspra concorrenza data la sua buona stagione con la degli estensi: 16 reti in 36 presenze in Serie A.

Insieme a Belotti, il quale ha concretizzato 15 gol in 37 partite, farebbe faville.

Il tecnico granata, però, potrebbe decidere di impiegarlo come sostituto del Gallo dal momento che potrebbe dover lavorare su più fronti in caso di sentenza UEFA a favore del Torino.

Un altro nome che, al contrario, sembra allontanarsi sempre di più dal Torino dopo un iniziale passo in avanti è quello di Diego Laxalt, il quale continua a restare un sogno della dirigenza granata.

Sembrerebbe, infatti, che nonostante l’insistenza e le proposte mosse dal Torino, il giocatore abbia espresso la propria volontà di restare al Milan.