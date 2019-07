Serie A: date e luoghi dei ritiri estivi

Come ogni anno, con l'arrivo dell'estate, partono i ritiri prestagionali di tutte le squadre partecipanti al campionato di serie A di calcio. Sicuramente, i luoghi più gettonati sono sulle montagne alpine del Trentino Alto Adige e della Lombardia. Solo poche società rimarranno nelle città, che in questo periodo devono fare i conti con un clima caldo ed afoso, poco consono ad una preparazione atletica impegnativa sotto tutti i punti di vista. Alcune squadre troveranno ospitalità fuori dai confini nazionali, stabilendo le proprie basi in Austria e Svizzera. In particolare il Genoa si allenerà dall'8 al 20 luglio a Neustift, l'Inter dall'8 al 14 luglio a Lugano e l'Udinese dal 21 luglio al 2 agosto a S. Veit. In questo periodo privo di competizioni ufficiali, i giocatori dovranno impegnarsi in allenamenti costanti, nella speranza di raggiungere i futuri obiettivi. Infatti, a fine agosto riprenderà il campionato, che si prospetta ricco di emozioni ed altamente competitivo.

Doppio ritiro e allenamento "casalingo"

Per alcune squadre non è previsto un ritiro fuori sede. La Roma, infatti, che inizialmente aveva optato per la suggestiva località di Pinzolo, in Trentino, ha deciso di annullare il trasferimento nella regione montana su volere del nuovo allenatore Fonseca, nella speranza di mantenere al meglio la concentrazione dei giocatori. Anche il Milan non effettuerà spostamenti e si allenerà sul campo di Milanello, come di consueto. Secondo le ultime news della Juventus , la squadra torinese non effettuerà il proprio ritiro, come l'anno scorso negli Stati Uniti, ma presso il centro sportivo la Continassa, posto nelle immediate vicinanze dell'Allianz Stadium. Alcune squadre, invece, puntano ad un doppio ritiro, come la Lazio che andrà dal 12 al 27 luglio ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, per poi spostarsi, dal 3 al 10 agosto, a Marienfeld, in Germania, e la Spal di Ferrara, che dall'11 al 21 luglio sarà a Tarvisio (UD) e dal 28 luglio al 4 agosto a Valles (BZ). Non bisogna dimenticare, poi, il Cagliari che dall'8 all'11 luglio si recherà ad Aritzo, in provincia di Nuoro, e dal 13 al 27 luglio a Pejo, in Trentino.

Le zone di montagna come luogo ideale di ritiro

Molte società calcistiche preferiscono spostarsi in zone di altura, non tanto per ossigenarsi, quanto per trovare un po' di concentrazione e di quiete, grazie alle ottime temperature ed un basso grado di umidità. Ogni squadra ha il proprio luogo di riferimento. L'Atalanta andrà in ritiro dall'11 al 25 luglio a Clusone sulle Alpi bergamasche, mentre il Bologna, come ogni anno, dall'11 al 20 luglio a Castelrotto, ai piedi dell'Alpe di Siusi. Il Trentino ospiterà anche la Fiorentina dal 6 al 21 luglio a Moena, in Val di Fassa, l'Hellas Verona dal 10 al 21 luglio a San Martino di Castrozza ed il Napoli che, come ogni anno, avrà come sede del ritiro, dal 6 al 26 luglio, Dimaro. In Alto Adige andranno, invece, il Lecce dal 14 al 28 luglio a Santa Cristina Val Gardena, il Parma dall'8 al 21 luglio a Prato allo Stelvio ed il Sassuolo dall'8 al 26 luglio a Vipiteno. Infine, la Lombardia ospiterà la Sampdoria dal 9 al 28 luglio a Ponte di Legno, il Torino dal 13 al 27 luglio a Bormio ed il Brescia dal 14 al 28 luglio a Boario Terme.