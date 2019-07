In manette il pusher del centro, spacciava droga in piazza Carlo Felice e via Roma

In manette il pusher del centro di Torino, che spacciava eroina e cocaina in piazza Carlo Felice e via Roma, vicino ai giardini e piazze frequentati dai torinesi e dai giovanissimi.

A coglierlo sul fatto sono stati i carabinieri della Stazione Po Vanchiglia che nella mattina di ieri, martedì 2 luglio, lo hanno arrestato in Piazza Carlo Felice. W.G., un 23enne cittadino del Gabon, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga.