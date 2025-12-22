 / Cronaca

22 dicembre 2025, 09:39

Blitz nella notte: esplode il bancomat di piazza Europa a Borgaro

Sesto episodio degli ultimi due mesi nel Torinese. Il bottino portato via dai ladri non è ancora stato quantificato

Un bancomat in un'immagine di repertorio

Un boato improvviso nella notte ha svegliato improvvisamente i residenti di piazza Europa, a Borgaro: un gruppo di ladri ha infatti fatto esplodere il bancomat dell'Unicredit.

Si tratta del sesto episodio simile avvenuto nel Torinese negli ultimi due mesi, l'ultimo pochi giorni fa. Ancora non quantificato il bottino portato via dai malviventi, ma i carabinieri di Venaria stanno indagando sulla vicenda.

Ingenti i danni alla struttura e molta paura tra i residenti che sono scesi in strada o si sono affacciati ai balconi.

 

