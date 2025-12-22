Meteo, possibile un Natale con la neve a Torino e provincia

Ancora maltempo diffuso soprattutto tra basso Piemonte e Liguria occidentale, temperature in calo tra vigilia e Natale con possibilità di nevicate fino in pianura. Migliora nel fine settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione. Oggi lunedì 22 e domani martedì 23 dicembre, cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse, intensità e quantità di piogge in diminuzione spostandosi verso nord e verso est. Nevicate abbondanti su Alpi Marittime e Cozie meridionali ma oltre i 1000/1200 metri.

Temperature ancora in regime di bassa escursione giornaliera e mediamente attorno 6-9 °C su pianure. Maggiore escursione dove le precipitazioni saranno assenti o al più deboli. Venti deboli settentrionali su zone pianeggianti.

Mercoledì 24 e Natale

La situazione è ancora poco definita, tuttavia l'evoluzione dovrebbe andare in questo modo: le temperature saranno in calo e sotto la media del periodo a partire dal 24 sera. I fenomeni di precipitazione riprenderanno dal pomeriggio dopo una temporanea pausa/diminuzione tra martedì sera e mercoledì mattina, e colpiranno in particolare tutta la fascia occidentale del Piemonte e la Valle d'Aosta .

La neve scenderà di quota fino ai fondovalle sulle Alpi, mentre in pianura ci sarà la possibilità di qualche nevicata sulle aree pedemontane e colline torinesi, tra la sera e la notte di Natale, ma al momento la quantità di eventuale neve al suolo resta incerta. Graduale diminuzione dei fenomeni a partire dal pomeriggio del 25.

Temperature come detto in calo di 3/4 °C, e ancora con escursione giornaliera ridotta a causa del persistere del cielo coperto soprattutto sui settori occidentali.

Venti da moderati a localmente forti da nord su pianure tra mercoledì sera e la notte di Natale.

Santo Stefano e weekend

Ancora possibili residue precipitazioni sui settori occidentali il giorno di Santo Stefano, poi dovrebbe migliorare definitivamente per l'aumento delle temperature e della pressione, che dovrebbero garantire tempo bello e più soleggiato tra sabato 27 e domenica 28. Tuttavia la temperatura al suolo tornerà ad avere escursione più ampia per cui a fronte di un aumento delle temperature massime, ci sarà uan diminuzione delle minime con brinate o gelate qua e là.

