 / Cronaca

Cronaca | 22 dicembre 2025, 10:14

Rosta, sequestrati quasi sei chili di botti illegali: denunciato un ambulante

A casa sua sono state trovate dodici batterie di tubi “monocolpo”, ciascuna contenente circa mezzo chilo di materiale pirotecnico

Rosta, sequestrati quasi sei chili di botti illegali: denunciato un ambulante

Si intensificano i controlli sulla vendita di botti illegali in vista delle festività natalizie. Nella mattinata del 19 dicembre, a Rosta, i carabinieri di Rivoli hanno sequestrato un ingente quantitativo di materiale pirotecnico illegalmente detenuto da un commerciante ambulante del posto, che è stato denunciato in stato di libertà.

In particolare, durante gli accertamenti, i militari hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, un 46enne residente a Rosta, rinvenendo quasi sei chilogrammi di esplosivi di fabbricazione cinese.

In particolare, sono state trovate dodici batterie di tubi “monocolpo”, ciascuna contenente circa mezzo chilogrammo di materiale pirotecnico. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro probatorio, debitamente repertato e affidato in custodia giudiziale a un’azienda specializzata, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium