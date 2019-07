C'è molto da fare e da vedere nel prossimo weekend in Val di Susa

VENERDÌ 5 LUGLIO

CHIUSA SAN MICHELE

Proposte outdoor

Corri e pedala

Corri e pedala per 1 ora. Gara a staffetta per adulti e ragazzi. Ore 18 ritrovo e iscrizioni al bicigrill al campo sportivo (via Roma). A seguire, pastaparty.





VENERDÌ 5 e SABATO 6 LUGLIO

BARDONECCHIA

Conferenze e convegni; proposte outdoor

21 giugno 1940 tempesta di fuoco sul gigante delle Alpi

Il Club Alpino Italiano Sezione di Bardonecchia presenta venerdì 5 luglio "21 giugno 1940 tempesta di fuoco sul gigante delle Alpi". Al Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta 1) alle 17:30 conferenza storica di Roberto Guasco sul bombardamento francese di Forte Chaberton. Moderatrice Agnès Dijaux.

Sabato 6 luglio escursione al Monte Chaberton accompagnati dall’esperto. Ore 7 parcheggio Village du Soleil Montgenèvre.





VENERDÌ 5, SABATO 6 e DOMENICA 7 LUGLIO

ALMESE

Tempo libero

Bierfest Almese

Al Parco Robinson di Rivera Bierfest Almese, la tradizionale rassegna musicale e gastronomica, soprattutto dedicata alla birra, giunta alla 16ª edizione. Si può bere birra fresca e di ottima qualità, mangiare succulente grigliate di carne, piatti vegetariani e molte altre delizie. Sono presenti all’interno del parco bancarelle di ogni genere e area giochi gonfiabili e giostre per i più piccoli. Si cena dalle ore 19. Inizio eventi e concerti ore 21.30.

AVIGLIANA

Musica e spettacolo

Borgate dal Vivo

Borgate dal Vivo è il progetto di innovazione sociale e culturale che fa rivivere aree periferiche attraverso la valorizzazione di luoghi, gestione di spazi e rassegne. Evento di apertura venerdì 5 luglio al teatro Fassino (via IV Novembre 19) alle 21 Giancarlo Giannini legge “Se questo è un uomo”. Musica dal vivo di Elida Pali. Evento dedicato a Primo Levi, nel centenario della sua nascita ad Avigliana, città dove ha vissuto e lavorato e dove il chimico e scrittore, ha composto parte del suo libro. Ancora oggi prezioso monito e testimonianza.

Sabato 6 e domenica 7 luglio, piazza Conte Rosso, ad Avigliana, ospita il lancio di Borgate dal vivo 2019. Due giorni di musica, teatro e letteratura.

SABATO 6 LUGLIO

- Ore 17.30: Nadia Terranova presenta "Addio Fantasmi"

- Ore 18.30: Incontro con Marco Marsullo e Cristiano Cavina

- Ore 21.00: The Uppertones in concerto

DOMENICA 7 LUGLIO

- Ore 17.00: Elena Stancanelli presenta "Venne alla spiaggia un assassino"

- Ore 18.00: Francesca Manfredi presenta "L'impero della polvere"

- Ore 19.00: Incontro con Paola Cereda e Valentina Farinaccio, a cura di Alessandro Barbaglia.

- Ore 21.00: "Gli adulti non esistono" , spettacolo con Enrica Tesio e Mao. Anteprima.

GIAGLIONE

Tempo libero

Sere di Mezza Estate

La Banda Musica di Giaglione organizza le Sere di Mezza Estate. Programma:

VENERDÌ 5 LUGLIO, “Da la seira a la matin” - discoteca sotto le stelle. Dalle 19.30 musica, panini caldi e birra fresca in frazione San Giuseppe (piazzale parco giochi).

SABATO 6 LUGLIO, camminata enogastronomica per le vie di Giaglione dalle ore 17.00 alle ore 21.00. Partenza in frazione San Giuseppe (piazzale parco giochi). Prenotazione obbligatoria entro il 3 luglio: tel. 3393054859.

DOMENICA 7 LUGLIO, “4° raduno di Vespe Piaggio” alle ore 15.00 con partenza in frazione San Giuseppe (piazzale parco giochi). Alle ore 19.30, cena con il gruppo “Ice’s Eyes Band” nella tensostruttura allestita in frazione San Giuseppe (piazzale parco giochi).

OULX, EXILLES, CHIOMONTE

Teatro e cinema

Erre 70

Ritorna in Valle di Susa la rassegna cinematografica "Erre 70", giunta alla VI edizione, realizzata da Artemuda in collaborazione con l'Associazione Museo Nazionale del Cinema e l'ANPI Sezione Chiomonte Alta Valle Susa. Cinque appuntamenti con le proiezioni a ingresso libero. Programma:

venerdì 5 luglio alle ore 21:30 in Piazza Federico Mistral a Oulx "La mia casa e i miei coinquilini" + "La carne dell'orso".

Sabato 6 luglio alle ore 21:00 al Circolo Amici del Cels (frazione Cels) a Exilles proiezione di "Islafran" e "Aida".

Domenica 7 luglio alle ore 21:00 al teatro parrocchiale “Ca’ Nostra” (via Giaglione 3) a Chiomonte proiezione di "Loulou, le frondeur".

RUBIANA

Tempo libero

Eurolys

Giovani provenienti da numerosi paesi del Vecchio Continente torneranno a incontrarsi a cavallo tra le Valli di Lanzo e di Susa, in occasione della manifestazione “Eurolys” organizzata dal Comitato Colle del Lys, con il patrocinio della Comunità Europea, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e con la collaborazione di alcuni Comuni del territorio metropolitano. Sarà un’esperienza di incontro, conoscenza e confronto tra decine di giovani europei dai 16 ai 25 anni e si svolgerà in concomitanza con la commemorazione delle vicende della guerra di Liberazione che ebbero come teatro il Colle del Lys.

VILLAR FOCCHIARDO

Musica e spettacolo

Ensemble di ottoni

Alla Certosa di Montebenedetto ensemble di ottoni del Conservatorio "G. Verdi" di Torino – masterclass. Corso con le lezioni e le prove degli Ensemble di Trombe, di Corni, di Tromboni, di Tuba del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Torino. Il pubblico può assistere alle prove. Domenica 7 luglio dalle ore 10.30 alle ore 12.30 si alternano i diversi gruppi di ottoni in vari spazi all’aperto; alle ore 15.30 si svolge il concerto dell’Ensemble di ottoni, diretto dal professor Rino Ghiretti, che esegue musiche che spaziano dalla musica antica alle colonne sonore dei film. Ingresso gratuito.





SABATO 6 LUGLIO

AVIGLIANA

Attività per bambini e famiglie

Letture animate

Appuntamento con le letture animate e i burattini per i più piccoli alla biblioteca civica "Primo Levi" (via IV Novembre 19). Con Antonio Argenio, a cura di APE (Associazione Psico Educativa) dalle ore 10:30 alle ore 11:30, per i bimbi/e dai 3 anni in su.

BARDONECCHIA

Musica e spettacolo

Quei meravigliosi anni ’60

Al Palazzo delle Feste (Piazza Valle Stretta 1) alle ore 21 Scena 1312 – a cura di Estemporanea "Quei meravigliosi anni ’60" con i Quattroquarti: Davide Motta Frè, Martina Tosatto, Paolo Dolcet e Luisa Amodeo. Ingresso libero.

Teatro

Giovani di Libera

All’Alveare (via Medail 43/A) alle ore 17 spettacolo della compagnia Giovani di Libera. Ingresso libero.

CONDOVE

Mostre

Le molteplici espressioni dello stile nel variabile discorso creativo di Lia Laterza

Nella chiesa romanica di San Rocco (via Cesare Battisti) è allestita la mostra di Lia Laterza dal titolo "Le molteplici espressioni dello stile nel variabile discorso creativo di Lia Laterza". Inaugurazione sabato 6 luglio alle ore 17 con gli Amici della Chiesa di San Rocco.

L’artista, coordinata dal curatore Valter Vesco, presenta circa 30 opere tra acquerelli, olii e incisioni significativi della sua importante carriera pittorica.

Orari: fino al 28 luglio, mercoledì 10-12; venerdì ore 16-19; sabato e domenica ore 10-12 e 16-19. Ingresso libero.

MONCENISIO (F)

Incontri letterari

Moncenisio: valico, ospizio, paese

È uscita la quinta piccola guida del progetto “Terra di confine. Percorsi tra storia e arte nelle valli di Susa”, è dedicata al valico del Moncenisio e l’ha scritta Patrizia Cancian. Una presentazione essenziale ed efficace del ruolo storico, religioso, economico e sociale che il valico e il suo ospizio ebbero nel corso dei secoli, senza trascurare le vicende connesse al lago artificiale e alle trasformazioni del paesaggio e il presente di Moncenisio, il Comune meno popoloso d’Italia. Una prima presentazione di "Moncenisio: valico, ospizio, paese", a cura di Andrea Zonato, è prevista alle ore 15:30 nella Piramide del Colle del Moncenisio. Sono presenti l’autrice, la traduttrice (il testo è bilingue italiano-francese) Paola Comolli e i curatori del progetto.

OULX

Mostre

Mostra fotografica

Esposizione fotografica al forno del Miì (Savoulx) aperta fino al 25 agosto tutti i sabati e le domeniche.

OULX/SALBERTRAND

Proposte outdoor

Simpatici o antipatici? La fauna del parco è social?

Alle ore 9:00 dal parcheggio di Ser Blanc, accesso al parco del Gran Bosco da Sauze d'Oulx, si tiene l'escursione "Simpatici o antipatici? La fauna del parco è social?" nel Parco da Ser Blanc a Montagne Seu, al costo di:

- 10€ adulti

- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)

- gratuito per bambini con età inferiore ai 6 anni

L'escursione dura l'intera giornata con pranzo al sacco.

Obbligo prenotazione telefonando al numero 0122854720 o scrivendo a segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it.

SANT'AMBROGIO DI TORINO

Musica e spettacolo

Requiem

2ª edizione del festival di musica sotto le stelle "Stelle delle Valli". Alle 20:30 alla Sacra di San Michele (via alla Sacra 14) "Requiem" (Mozart) del Conservatorio di Cuneo.

SAUZE D'OULX

Mostre

Le lose di Enrica

All’Ufficio del Turismo (viale Genevris) “Le lose di Enrica” – Il fascino delle montagne innevate nelle lose della pittrice Enrica Garello Fallerini.

Orari di vista: fino al 18 agosto, 9–12.30 e 14.30–18.30.

SUSA

Mostre

Dal Monviso al Moncenisio: cartografia a stampa dal XVI al XVIII secolo

Al Museo Diocesano (via Mazzini 1) mostra cartografica "Dal Monviso al Moncenisio: cartografia a stampa dal XVI al XVIII secolo". Inaugurazione sabato 6 luglio alle ore 17.

Orario visita della mostra: fino al 28 luglio, domenica e lunedì dalle 15:00 alle 18:30, da martedì a sabato dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30.

VILLAR FOCCHIARDO

Mostre

Mestieri nel mondo

Alla Certosa di Montebenedetto mostra fotografica “Mestieri nel mondo” a cura di "Chianocco Click Club". Visitabile tutti i giorni fino al 16 agosto con orario 10-18. Ingresso gratuito.





SABATO 6 e DOMENICA 7 LUGLIO

AVIGLIANA

Eventi sportivi

Meeting open

Ritorna l'appuntamento pallanuoto, nuoto di fondo in acque libere, acquagym, nuoto disabili in acque libere e nuoto sincronizzato con il 6° meeting open di Avigliana.

CAPRIE e MATTIE

Teatro e cinema

Spettacolo della Montagna

Lo Spettacolo della Montagna è un evento che si svolge in estate in Valle di Susa e che crea comunità e cultura. La vocazione profonda del festival è quella di contribuire allo sviluppo di azioni culturali che stimolano il senso di conoscenza, appartenenza e partecipazione. Un lavoro itinerante, spesso faticoso, volto alla diffusione della cultura e del teatro in quelle “periferie” fuori dalle grandi città e dai grandi eventi, per avvicinare e promuovere il teatro presso pubblici distanti dai circuiti cittadini e dalle offerte culturali tradizionali. Programma:

CAPRIE – Piazza San Rocco, sabato 6 luglio ore 21.30

ATIR TEATRO RINGHIERA (S)LEGATI di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris, musiche Sandra Zoccolan.

MATTIE – Discarica esaurita, domenica 7 luglio ore 16.30

Onda Teatro ALZA I VOLUMI NEL BOSCO, fiabe sonorizzate da Calvino a Rodari, con Elisa Fighera e Silvia Elena Montagnini.

EXILLES

Tempo libero

Estate al Forte

Per la quinta estate consecutiva, il Forte di Exilles diventa teatro di un ricco calendario di appuntamenti, per grandi e piccoli, che riempie di musica, arte e letteratura uno dei simboli storici del Piemonte. Programma:

Il rìding tristocomico di Arianna Porcelli Safonov. Sabato 6 luglio alle 21 porta in scena i propri monologhi satirici, in un evento che propone “la defibrillazione mentale attraverso il sorriso intelligente”. Eleganti pezzi di stand up comedy trascinano a forza di risate e riflessioni in quel mondo misterioso e rivoluzionario che è il ragionamento. Una collezione di invettive contro il male contemporaneo per accendere, attraverso il sorriso intelligente, piccoli focolai di sommossa intellettuale.

Due fine settimana a cura di Simone Campa dedicati al Sound Healing, disciplina olistica che sfrutta la capacità rigenerante, rilassante, meditativa e spirituale del Suono in tutte le forme ed espressioni. Il 6 e 7 luglio (i Suoni del Cosmo e degli Elementi) sono in programma incontri esperienziali, laboratori e ascolto guidato per adulti e bambini con operatori olistici del suono, danzatori, coreografi e ricercatori, musicisti. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: tel. 3405598709 – sonospheraholistic@gmail.com – www.sonosphera.com.

Domenica 7 luglio, ore 11, inaugura la mostra Sublime natura, a cura di un collettivo di artisti legati alla Valle di Susa. Scultori come Abbà, Alessandra F., Alessandra R., Barbier, Blanc, Canavese, Cappelli, Di Massimo, Gennaro, Melis, Roccetti e Salinari; pittori come Costa, Manis, Meinardi e Tesio e ancora fotografi: Barbier, Perron, Righetti.

È Luca “Vicio” Vicini a inaugurare la stagione di concerti estivi al Forte. Domenica 7 luglio, ore 15, il bassista dei Subsonica compie un’incursione in concetti, tecniche e pratiche che illustrano i legami fra meditazione e musica. Un incontro a partire da Il silenzio tra le note (Ultra), tra manuale per appassionati e guida insolita per musicisti.

Il primo appuntamento con i laboratori per bambini è Il cavalier B., domenica 7 luglio, ore 10.30, a cura di Bombetta. Si tratta di un lungo viaggio lontano nel tempo che insegna ai piccoli e alle loro famiglie come cavalcare un cavallo, armarsi di pazienza e tanto coraggio.

Per bambini dai 5 ai 10 anni. Tutti i laboratori sono a ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: tel. 3276262304 – assfortexilles@gmail.com.

SANT'ANTONINO DI SUSA

Tempo libero

Fra Diavolo; ScopriAMO la natura

Attività al chiosco nel parco Ilse Schölzel Manfrino (borgata Cresto).

Sabato 6 luglio, ore 21.30, musica d'autore con Fra Diavolo, nome d'arte di Andrea Calabrò: torinese, polistrumentista, cantautore. È accompagnato da Alberto Agliotti, polistrumentista.

Domenica 7 luglio, ore 16, "ScopriAMO la natura", attività di educazione ambientale. Il bosco: fonte di ossigeno e di energia pura e positiva! Con una breve escursione, adatta ai bambini, l'osservazione diretta e giochi, scopriamo i suoi elementi, vegetali e animali e le relazioni che intercorrono al suo interno. Costo attività 5€. Gradita la prenotazione: tel. 3402865682.

SESTRIERE

Eventi sportivi

Assietta Legend

Domenica 7 luglio Assietta Legend con partenza e arrivo ai 2.035 metri del Colle del Sestriere, e uno sviluppo sulle vette dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

Due spettacolari percorsi di alto livello sono pronti a ospitare le gesta dei grandi campioni della mountain bike. Il percorso Assietta Bike (XCP) di 58 km, e quello Marathon (XCM) che torna alle origini con 85 km e un dislivello di 2880 metri. Iscrizioni: www.assiettalegend.it.

Sabato 6 luglio ad aprire le danze sarà la Baby Cup, evento promozionale nel prato che costeggia Strada Azzurri d'Italia (a fianco del Palazzetto dello Sport). La Baby Cup è aperta ai giovanissimi dai 7 ai 12 anni con iscrizione gratuita in loco dalle ore 15. Le partenze si alterneranno dalle ore 16.





DOMENICA 7 LUGLIO

ALMESE

Mostre

Il Ricetto e la sua arte

Al Ricetto per l'Arte si tiene la prima estemporanea di pittura "Il Ricetto e la sua arte" organizzata dall'associazione culturale Cumalè di Almese. L'evento è dedicato alle categorie Senior e Junior. La giornata ha inizio alle ore 9 con il timbro dei supporti al Ricetto, dopodiché gli artisti iniziano a dipingere e/o a disegnare, scegliendo come location il Borgo o direttamente la struttura medievale del Ricetto. Le opere devono essere consegnate entro le ore 16 e sono giudicate da una giuria competente che valuterà i lavori migliori. Alle ore 18.30 c'è un aperitivo (è richiesta la prenotazione) organizzato da Giusy Market al costo di 10 euro per persona, durante il quale si effettua la premiazione. Dalle ore 20.30 alle ore 24, Milonga gratuita a cura di Anna e Ale, nel piazzale adiacente il borgo.

Iscrizioni: tel. 3289161589 - cumale.ass@gmail.com.

ALMESE e CASELETTE

Visite guidate al patrimonio culturale

Visite alle ville romane

Visite guidate alle ville romane di Almese e di Caselette condotte da un archeologo col supporto dei volontari dell’associazione Ar.c.A. Le visite propongono un’immersione nell’archeologia per conoscere la storia, la cultura e le funzioni dei due siti nel contesto della romanità in Val di Susa. Ad Almese ore 16-19, a Caselette ore 16:30-19:30.

AVIGLIANA

Tempo libero

Avigliana Expo Motors

1° Avigliana Expo Motors. Un evento automobilistico unico per Avigliana con svariati stand di accessori auto e tuning. Inoltre, a disposizione uno stand enogastronomico della Pro Loco che delizia con piatti unici. A cura di Pro Loco di Avigliana in collaborazione con la Carrozzeria MW CAR. L'expo ha inizio alle ore 10-10:30 in Piazza del Popolo.

Visite guidate al patrimonio culturale

Visite archeologiche al castello

Archeologia, storia e un paesaggio mozzafiato! Sono solo alcune delle cose che vi aspettano al Castello Medievale di Avigliana nel I ciclo di visite accompagnate gratuite condotte dagli archeologi, con il supporto dei Volontari di A3 - Associazione Archeologia Aviglianese alle ore 10:00-11:30-13:00. Con la competenza dell’Archeologo e l’entusiasmo dei Volontari “viaggerete” immaginando l’aspetto e la vita quotidiana nelle sale del castello, gli usi, le abitudini e i mestieri dei Burgenses, Cavalieri, Nobili e Mercanti dell’Avigliana medievale.

BARDONECCHIA

Mostre

Alveart

All’Alveare (via Medail 43/A) ore 14:30–18 "Alveart” – Mostra interattiva di giovani artisti e artigiani. Esposizione di stand creativi.

Tempo libero

Rifugi di Cultura

Al Rifugio Scarfiotti (Valle di Rochemolles) Rifugi di Cultura – VII edizione. Evento estivo diffuso per la valorizzazione dei rifugi come promotori di cultura delle Terre Alte. Programma:

Ore 9,30: Saluto del Vice Sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetti e del Presidente del CAI Torino Gianluigi Montresor.

Ore 9,50: Saluto del Presidente dell’Intersezionale Valle di Susa Piero Scaglia

Ore 10,00: Lettura, a cura di Cesare Rasini, del brano di Massimo Mila “La Valle di Susa” tratto dall’opera «Scritti di Montagna»

Ore 10,15: Lettura, da parte dell’autore, di un testo scelto fra gli scritti dei ragazzi dell’Alpinismo Giovanile sulle loro esperienze in Valle di Susa

Ore 10,30: Presentazione del progetto di riqualificazione del rifugio per il miglioramento dell’offerta turistica ed escursionistica nella Valle di Susa: escursionismo, mountain bike, eventi culturali, enogastronomia

Ore 11,00: Annuncio della nuova denominazione del rifugio in “Camillo Scarfiotti – Silvia Crosetto” con intervento dei genitori di Silvia Crosetto e breve profilo della nuova dedicataria

Ore 11,20: Presentazione dei progetti “Tour d’Ambin” e “Tour dello Chaberton”

Al termine possibilità di pranzare al rifugio con un buffet di prodotti tipici del territorio al prezzo convenzionato di € 18,00. Prenotazione obbligatoria entro il 30 giugno allo 0122 901892 oppure info@rifugioscarfiotti.com. Nel pomeriggio attività libere.

CESANA TORINESE

Cultura popolare

Festa alla cappella “Madonna delle Nevi”

Festa alla cappella “Madonna delle Nevi” del Lago Nero. Dalle ore 12.30 Messa, pranzo, canti alpini e balli.

Proposte outdoor

Buone da mangiare

"Buone da mangiare". Escursione alla scoperta delle erbe spontanee e del loro impiego in cucina e pranzo dove si possono assaporare.

CHIOMONTE

Visite guidate al patrimonio

Provincia Incantata

“Provincia Incantata”. Gli dèi arriveranno a Chiomonte per mettere a segno il piano ideato dal Re dell’Olimpo. Zeus è adirato con i mortali per via di un ipotetico tradimento a suo danno e vuole distruggere questo angolo di mondo. Chi riuscirà a tenere a freno la sua sete di vendetta ed evitare che Chiomonte venga distrutta? Per scoprirlo basterà partecipare alla visita guidata teatrale che partirà alle 15,30 dal Municipio di Chiomonte. Si visiterà la cappella romanica di Santa Caterina, interessante per gli affreschi trecenteschi, si percorreremo la via del paese verso i sentieri storici ed eroici di Chiomonte. Si percorreremo i luoghi dei vitigni autoctoni coltivati sui ripidi pendii della montagna, sulle strettissime terrazze di muri a secco edificate più di 700 anni fa. Le difficoltà legate alla viticoltura di montagna, non permettono l’uso di qualsiasi mezzo meccanico. Il lavoro è esclusivamente manuale, secondo i metodi tradizionali. Si scoprirà l’Avanà, un vitigno a bacca nera raro e prezioso, le cui prime testimonianze sono datate intorno all’anno Mille. La visita si concluderà nella cappella di Sant’Andrea in frazione Ramats, dove sarà possibile degustare i vini locali. Il percorso è quasi esclusivamente in salita e per questo sono previste diverse tappe lungo il tragitto, che sarà percorso in due ore e mezzo. Si consiglia un equipaggiamento adeguato ai percorsi di montagna. La visita teatrale è gratuita, ma è previsto un contributo di 5 Euro per la degustazione dei vini.

NOVALESA

Tempo libero

Artisti in paese

"Artisti in paese" dalle 10 alle 18. Abbellimento della via Maestra a cura degli artisti con decorazione di elementi di arredo urbano. Pittori dipingono dal vivo o espongono i loro quadri. Alle 17 inaugurazione di una collezione di arte antica alla Casa degli Affreschi. Rinfresco a cura della Pro Loco. Adesioni: Manuela, tel. 3496460290.

