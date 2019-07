Ance Gruppo Giovani: Andrea Cavallari nuovo presidente per Piemonte e Valle d'Aosta

Architetto, classe 1990, con una prima laurea magistrale al Politecnico di Torino in Architettura per il Restauro e una seconda laurea in Pianificazione Territoriale, ha maturato esperienze lavorative presso studi professionali e nell’impresa di famiglia Icerm di Torino. Già vicepresidente del Gruppo Giovani Ance Torino da luglio 2018.

I capisaldi del programma per il prossimo triennio sono: innovazione per stare al passo con l’evoluzione continua del settore e per prepararsi alle opportunità del futuro mercato; formazione continua nell’ambito culturale, tecnico e finanziario per fornire strumenti necessari all’imprenditoria per affrontare con successo le nuove sfide del settore; sinergia sia con il mondo dei Senior Ance che con le altre Associazioni di Categoria giovanili per dare maggior voce alle richieste comuni e promozione di best practices in essere sul territorio per diffondere i nostri valori imprenditoriali attenti alla qualità della vita, al benessere collettivo e alla sostenibilità ambientale.