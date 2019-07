Fiera del Peperone di Carmagnola, presentata la 70esima edizione: cibo, grandi eventi e ospiti illustri [VIDEO]

Taglia il prestigioso traguardo dei 70 anni la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, la più grande manifestazione fieristica italiana dedicata a un prodotto agricolo che propone 10 giorni eventi gastronomici, culturali ed artistici per tutti i sensi e per tutte le età.





Quest’anno, la Fiera si svolgerà dal 30 agosto all’8 settembre, per un appuntamento che, ancor più delle scorse edizioni, si preannuncia ricco di sorprese. Il protagonista indiscusso è ovviamente lui, il re, il peperone: l’annata fin ora straordinaria, a meno di imprevisti, porterà nelle tavole di chi parteciperà alla fiera un prodotto straordinario per gusto. Per celebrare il 70esimo compleanno, vi sarà un’area espositiva di 14.000 mq, con 8 piazze dedicate di cui 6 enogastronomiche, 2500 posti a sedere e più di 200 espositori, una grande mostra che ripercorre la storia della Fiera e l’Accademia San Filippo, proposta grazie al sostegno della Camera di Commercio di Torino con tantissime proposte a cavallo tra gusto, cultura e attualità, i visitatori troveranno degustazioni, workshop, show cooking, percorsi didattici e sensoriali, cene a tema, street food, concerti e spettacoli di vario genere, teatro, cabaret, talk show, convegni, iniziative solidali, area bimbi, una grande rassegna commerciale e altro ancora.



Carmagnola, capitale del peperone, vedrà la partecipazione alla Fiera di ospiti illustri come Arturo Brachetti, che aprirà la manifestazione, Tinto, Oscar Farinetti, Paolo Massobrio e Alberto Cirio. Per il secondo anno ci sarà anche “Il Foro Festival”, un rilevante evento collaterale che propone i concerti a pagamento dei Pinguini Tattici Nucleari il 31 agosto e degli Eiffel 65 + Marvin & Prezioso il 1° settembre, in una grande arena che può ospitare più di 5000 persone. La settantesima edizione sarà la prima anti-spreco alimentare della Fiera grazie alla partnership con l’azienda Cuki che fornirà migliaia di Cuki Save Bag, la doggy bag nata nel 2016 dal progetto Cuki Save the Food, e alla partecipazione del Banco Alimentare del Piemonte che sostiene ad aiuta 106.201 piemontesi e che sarà protagonista di due incontri.