Erba alta e arbusti di oltre un metro: è emergenza verde a Nichelino

A Nichelino è emergenza verde, con proteste e lamentele di molti cittadini per l'erba alta e gli arbusti cresciuti in maniera incontrollata in diverse zone della città.

In via Pateri e Rusca le maggiori criticità

In particolare, nelle aree periferiche come via Pateri e via Rusca, la situazione è critica: gli arbusti lungo i marciapiedi e le strade hanno superato il metro di altezza, creando non solo un problema estetico ma anche di sicurezza per i pedoni e i ciclisti.

Il fenomeno non è limitato solo alla periferia; infatti, il problema dell'erba alta è diffuso in tutta Nichelino, causando disagio e preoccupazione tra i cittadini. Molti residenti hanno chiesto un intervento urgente da parte del Comune per risolvere la situazione.

Tolardo ammette: "Situazione complessa"

E il sindaco Giampiero Tolardo, nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, ha ammesso che "la situazione è complessa, servirà un'attività incisiva di manutenzione del verde, sperando anche che le piogge cessino per un pò". Ma anche nella mattina di oggi, 12 luglio, l'acqua e maltempo sono tornati a fare capolino.

Intanto tra via Torino e via Puccini si segnalano cassonetti strapieni, con tutto e di più abbandonato a bordo strada: torna d'attualità, insomma, anche l'allarme rifiuti.