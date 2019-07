Teatro Regio, Fregolent (Pd): "Bando su misura per Graziosi, il ministro Bonisoli intervenga"

"Il Ministro Bonisoli verifichi, come ha promesso in Parlamento, che il nuovo bando per la figura di Sovrintendente al Teatro Regio sia conforme alla legge, non presenti conflitti di interesse e assicuri una adeguata governance ad uno dei più importanti enti mondiali di musica lirica": è quanto dichiara Silvia Fregolent deputato Pd, in una interrogazione presentata oggi al ministero dei Beni e delle attività culturali.

"Il 30 maggio scorso il ministero, rispondendo ad una mia precedente interrogazione, ha promesso che avrebbe vigilato sull'individuazione delle figure contrattualizzate dal teatro. Emerge invece che i criteri di selezione siano stati redatti per favorire il precedente Sovrintendente la cui gestione ha creato gravi criticità tra artisti e lavoratori. Chiediamo a Bonisoli di essere imparziale e di assicurare al Regio la governance che merita", conclude Silvia Fregolent.