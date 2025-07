Iveco, Avs: "Molto preoccupati per Iveco. Cessione inaccettabile, in gioco migliaia di posti di lavoro"

"Esprimiamo forte preoccupazione per le indiscrezioni sulla trattativa tra la famiglia Agnelli e Tata Motors per la vendita di Iveco. Un’operazione che rischia di impoverire ulteriormente il patrimonio industriale del nostro Paese e mettere in discussione migliaia di posti di lavoro".

Lo affermano Marco Grimaldi, vice capogruppo di Avs alla Camera, e Alice Ravinale, capogruppo Avs in Regione Piemonte.

"Non possiamo - proseguono gli esponenti rossoverdi - rimanere spettatori passivi di una svendita che intacca la dignità di chi lavora e il futuro dell’automotive italiano. Occorre chiarezza, ascolto dei sindacati e una visione industriale che rimetta al centro l’interesse pubblico nazionale. Chiediamo al Governo di intervenire con urgenza in Parlamento per verificare lo stato delle trattative e tutelare l’occupazione, la continuità produttiva e la sostenibilità ambientale del comparto.

Il Governo non può limitarsi a prendere atto. Se non agisce subito, di Fiat in Italia resteranno solo - concludono gli esponenti - i lavori socialmente utili di John Elkann"