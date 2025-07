Circoscrizione 2, la quinta Commissione è ancora senza guida dopo 100 giorni

Sono passati più di 100 giorni dalle dimissioni della consigliera del Pd Anastasia Guarna dal ruolo di coordinatrice della 5ª Commissione della Circoscrizione 2, ma la maggioranza non ha ancora indicato un nuovo nome. La questione è stata sollevata ufficialmente in aula dal consigliere di Fdi, Vincenzo Macrì, attraverso un’interpellanza con risposta immediata, chiedendo chiarimenti sui tempi della nomina.

Il presidente della Circoscrizione, Luca Rolandi, ha chiarito che la delega resta attualmente in capo a lui in via temporanea, ma senza fornire una data precisa per la surroga. "Al momento - ha spiegato - non esiste una data per la nomina. Dunque la terrò io. Tuttavia, dal punto di vista politico, la maggioranza dovrà arrivare a una decisione in tempi abbastanza rapidi".

Più critico il commento del consigliere Macrì, che ha evidenziato come siano già passati quattro mesi senza che sia stata presa una decisione: "È ora che la maggioranza si decida. Questa lunga attesa ci fa pensare che ci sia una crisi interna".

La 5ª Commissione è particolarmente rilevante all’interno della struttura circoscrizionale, in quanto si occupa di politiche giovanili, attività culturali e sportive, con un focus sulle fasce più deboli della popolazione. Il suo ruolo, anche nell’attuazione delle linee guida e nell’attività deliberativa della giunta, è ritenuto strategico.