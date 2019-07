Gli appuntamenti in programma al Circolo dei Lettori e al Forte di Exilles

Questi gli appuntamenti in programma da martedì 9 a lunedì 15 luglio, nell'ambito della programmazione del Circolo dei Lettori e del Forte di Exilles.

MARTEDI' 9 LUGLIO

Ore 18.30 | Never Give Up | ai MagazziniOz



Il mondo è pieno di donne che ce la fanno. A sconfiggere mostri, a non fermarsi, a resistere e andare avanti nonostante tutto. La forza è la loro arma segreta. Nell’edizione 2019 di Never Give Up, la indaghiamo insieme a tre donne, a partire dalle storie, esemplari, che hanno raccontato. Concludiamo martedì 9 luglio, ore 18.30 con Francesca Tassini e il suo Come mosche nel miele (Solferino). In dialogo con Sara Benedetti.

SABATO 13 LUGLIO

Ore 21 | Cecilia in concerto | Forte di Exilles



Sabato 13 luglio, ore 21, il concerto di Cecilia al Forte di Exilles, una serata con la musica e le atmosfere dell’arpista cantante con la passione per la musica leggera, fresca di pubblicazione del secondo disco Cupid’s Catalogue. Cecilia suona l’arpa sin da giovanissima e scrive canzoni in lingua inglese, coniugando l’attitudine folk del suo strumento al cantautorato femminile.

DOMENICA 14 LUGLIO

Ore 10.30 | Il fantasma del Forte | al Forte di Exilles

Ma i fantasmi del Forte? Qualcuno li ha visti? I bambini (5-10 anni) e le famiglie, domenica 14 luglio, ore 10.30, possono conoscere uno spettro nel laboratorio Il fantasma del Forte, a cura di Bombetta.

Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria 327 6262304 assfortexilles@gmail.com