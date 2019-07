Di Maio venerdì a Torino, ma la maggioranza di Appendino non trova posto o diserta

Per poter partecipare alla serata era necessario iscriversi compilando un form. I posti sono andati esauriti in breve tempo e tanti non hanno potuto accreditarsi. Tra questi molti esponenti della maggioranza del Comune di Torino, come il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Sicari e i colleghi Monica Amore, Damiano Carretto, Chiara Giacosa, la vicecapogruppo Giovanna Buccolo, Maura Paoli. Assenti anche per motivi personali o altri impegni i grillini Aldo Curatella, Marco Chessa, Daniela Albano, Andrea Russi, Federico Mensio, Marina Pollicino, la capogruppo Valentina Sganga e Fabio Versaci. Presenti quasi certamente Antonio Fornari e Roberto Malanca.

Se non è escluso che alcuni possano trovare posto nella sala del Qualys Hotel Royal all'ultimo minuto, altri invece commentano a denti stretti "di non aver provato neanche ad iscriversi" o di dover preparare le valige delle vacanze, quindi di non voler proprio incontrare Di Maio.