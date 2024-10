Paratissima VENTI accoglie il pubblico nella nuova sede di corso Mortara: in mostra oltre 350 artisti

Un'inaugurazione lunga tutto il giorno quella di Paratissima VENTI.

La rassegna che si svolge nella nuova location degli Uffici | SNOS di Corso Mortara è la kermesse che nel panorama della art week torinese promuove artisti e ai creativi emergenti.

Introdotta da Andrea Schiavo e Lorenzo Germak, rispettivamente presidente e CEO di Paratissima, Paratissima Venti è un’edizione che “funge da cerniera tra il passato e quello che sarà il futuro dell’evento. Quest’anno trova casa in una location nuova, gli Uffici | SNOS, che ci ha permesso di lavorare su modalità allestitive e progettuali molto stimolanti, che valorizzano appieno tutti i contenuti presenti”.

Fino a domenica 3 novembre 2024, più di 350 artisti che spaziano dalle arti visive alle nuove forme di espressione digitale, offriranno al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Quattro mostre personali, 17 progetti speciali, sei mostre scelte da giovani, cinque collaborazioni con altri eventi e fiere del territorio e tre gallerie ospiti.

Paratissima VENTI non racchiude in sé solo la tradizionale forma fieristica, ma anche attività rivolte al pubblico come il palinsesto live, che accompagnerà il pubblico per tutta la durata della manifestazione. Più di 30 appuntamenti tra arte, architettura, nuove tecnologie, società e attualità, musica e performance, il cui ingresso è libero e non richiede il ticket d’ingresso di Paratissima.

Per info: https://www.paratissima.it/paratissima-venti/