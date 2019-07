Bricherasio riabbraccia la campionessa Bonansea: domani festa in piazza Santa Maria

“Me la ricordo quando tirava i primi calci all’oratorio e domani le consegnerò un riconoscimento”, Simone Ballari, sindaco di Bricherasio commenta così la sua emozione per la serata di domani: in piazza Santa Maria, alle 21, si terrà una festa per accogliere la campionessa Barbara Bonansea.

La calciatrice 28enne, che ricopre i ruoli di centrocampista e attaccante, ne ha fatta di strada e dopo la Juventus femminile ha conquistato anche un ruolo di primo piano in nazionale: molti appassionati l’hanno conosciuta e apprezzata per la doppietta decisiva all’Australia nella partita di esordio dell’Italia al recente mondiale di Francia.

La sua presenza tra le fila azzurre ha attirato il tifo di buona parte del paese, che ora potrà rincontrarla in una serata ufficiale, organizzata da Asd Bricherasio Bibiana e Comune. Durante la prima parte, Paola Molino, direttrice de “L’Eco del Chisone”, dialogherà con la campionessa, poi ci sarà la possibilità di scattarsi foto con lei e farsi firmare autografi.